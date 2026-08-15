Gen Z vs Boomers: Ποια χαρακτηριστικά θεωρεί κάθε γενιά ότι δείχνουν αν κάποιος «κάνει για γάμο»;

Green flags, προσωπικά όρια και συμβιβασμοί. Δες πώς άλλαξαν τα κριτήρια επιλογής συντρόφου από τους γονείς μας μέχρι σήμερα.

«Κάνει τελικά για γάμο;» Μια ατάκα που έχουμε ακούσει άπειρες φορές από τις μαμάδες, τις γιαγιάδες, αλλά και τις φίλες μας στα κυριακάτικα brunches. Μόνο που η απάντηση σε αυτή την ερώτηση αλλάζει δραματικά ανάλογα με τη χρονιά που γεννήθηκες.

Αν είσαι γύρω στα 35 και ρωτήσεις τη γιαγιά σου (Baby Boomer) ή τη μαμά σου (Gen X), το αν κάποιος «κάνει για γάμο» κρίνεται από την αφοσίωση, τη σταθερότητα και το κοινό όραμα για μια ζωή «στα εύκολα και στα δύσκολα». Αν ρωτήσεις όμως την κολλητή σου (Millennial) ή τη μικρότερη αδερφή σου (Gen Z), οι κανόνες έχουν αλλάξει εντελώς.

Βασικά, τι σημαίνει "κάνει για γάμο;

Gen Z & Millennials: Η ανεξαρτησία είναι το νέο "I Do"

Για τις νεότερες γυναίκες, ο γάμος δεν είναι πια ο τελικός προορισμός, αλλά μια συνειδητή επιλογή που πρέπει να προσθέτει αξία σε μια ήδη γεμάτη ζωή.

Πάνω από όλα η προσωπική ελευθερία

Οι Gen Zers και οι Millennials δεν ψάχνουν το «άλλο τους μισό» για να ολοκληρωθούν. Είμαστε ήδη ολόκληρες. Για να πεις ότι κάποιος «κάνει για γάμο» σήμερα, πρέπει πρώτα από όλα να σέβεται τα όριά σου, να υποστηρίζει την καριέρα και τα προσωπικά σου hobbies και να μην περιμένει να αφήσεις τα όνειρά σου πίσω για χάρη της σχέσης.

Αντίο στα παραδοσιακά έμφυλα πρότυπα

Η εποχή που η γυναίκα επωμιζόταν όλο το συναισθηματικό βάρος της σχέσης (και του σπιτιού) και ο άνδρας έπρεπε να καταπιέζει τα συναισθήματά του, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Σήμερα, η συναισθηματική νοημοσύνη, η ισότιμη κατανομή ευθυνών και η ανοιχτή επικοινωνία είναι τα απόλυτα green flags.

Η ψυχική υγεία μπαίνει πρώτη

Η ιδέα του «μένω σε έναν γάμο υπομένοντας τα πάντα» θεωρείται πλέον ξεπερασμένη. Οι νεότερες γενιές δεν φοβούνται να θέσουν όρια ή ακόμη και να αποχωρήσουν από σχέσεις που δεν τις εξελίσσουν, βάζοντας την ψυχική τους ευεξία πάνω από τις κοινωνικές προσδοκίες.

Για τη Gen Z, το να είσαι μόνη σου και ευτυχισμένη είναι χίλιες φορές προτιμότερο από το να είσαι σε μια καταπιεστική σχέση απλά για να τηρήσεις το «πρέπει».

Unsplash/Samantha Gades

Gen X & Baby Boomers: Η αφοσίωση και η σταθερότητα ως στάση ζωής

Για τις μεγαλύτερες γενιές, η έννοια του γάμου χτίστηκε πάνω σε διαφορετικά θεμέλια. Μεγαλωμένοι σε εποχές που η οικογένεια ήταν το πρωταρχικό ορόσημο ενηλικίωσης, οι Boomers και οι Gen Xers είχαν άλλη νοοτροπία για το ποιος «κάνει» για μια τέτοια δεσμευση.

Αφοσίωση εφ' όρου ζωής: Το να κάνει κάποιος για γάμο για τους γονείς μας σήμαινε πως θα μείνει εκεί, ό,τι κι αν συμβεί, παλεύοντας μαζί σου μέσα από τις δυσκολίες.

Κοινό χρονοδιάγραμμα: Η δημιουργία οικογένειας, η αγορά σπιτιού και η οικονομική ασφάλεια ήταν τα βασικά κριτήρια για την επιλογή συντρόφου.

Η έννοια της αφοσίωσης: Ενώ για τους νεότερους αφοσίωση σημαίνει συναισθηματική ειλικρίνεια, για τους μεγαλύτερους σήμαινε συχνά υπομονή, συμβιβασμό και κοινή πορεία στον χρόνο.

Τελικά, υπάρχει σωστό και λάθος;

Η αλήθεια είναι πως οι αντιλήψεις μας για τις σχέσεις επηρεάζονται από την εποχή στην οποία μεγαλώσαμε, αλλά δεν καθορίζονται αποκλειστικά από αυτήν. Οι προσωπικές μας εμπειρίες, τα βιώματα από την οικογένειά μας και οι δικές μας αξίες είναι αυτά που διαμορφώνουν τα κριτήριά μας.

Είτε ανήκεις στη γενιά που αναζητά την απόλυτη ανεξαρτησία μέσα στη σχέση, είτε σε εκείνη που πιστεύει στη διαχρονική, παραδοσιακή συντροφικότητα, το μυστικό είναι ένα: Να βρεις κάποιον που οι αξίες του ταιριάζουν με τις δικές σου.