5 “αφανή” λάθη στο καθάρισμα του σπιτιού, που μπορούν να το βρωμίσουν περισσότερο

Πολλές φορές, αυτά τα λάθη - που κάποιοι τα θεωρούν ασήμαντα - μπορούν να γεμίσουν μικρόβια κάθε γωνιά του σπιτιού μας.

Η καθαριότητα του σπιτιού μπορεί να μην είναι εύκολη υπόθεση, ωστόσο τα μυστικά των μαμάδων/γιαγιάδων μας και οι συμβουλές που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι πράγματι βοηθητικά. Ζούμε σε μια εποχή, που το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων ασχολείται με την καθαριότητα του σπιτιού του το Σαββατοκύριακο, συνεπώς ο διαθέσιμος χρόνος είναι περιορισμένος, διότι μέσα σε δύο εικοσιτετράωρα πρέπει να γίνουν όσα δεν χωρούν στο πρόγραμμα της εβδομάδας (plus η ξεκούραση, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα).

Κι ενώ λίγο - πολύ όλοι γνωρίζουμε πώς να καθαρίζουμε αποτελεσματικά το προσωπικό καταφύγιό μας, υπάρχουν ορισμένες παγίδες από τις οποίες - δυστυχώς - δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όπως υποστηρίζουν ειδικοί σε θέματα καθαριότητας, τακτοποίησης και οργάνωσης σπιτιού, οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να υποπίπτουν σε «αφανή» λάθη, τα οποία έχουν τη δύναμη να σκορπίσουν τα μικρόβια στο σπίτι. Κι ενώ όλα μοιάζουν «κανονικά» και «καθαρά», η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει τις πεποιθήσεις μας.

Παρακάτω, θα βρεις πέντε λάθη, που κάνουμε σχεδόν όλοι, χωρίς, όμως, να γνωρίζουμε ότι σφάλλουμε. Πρόκειται είτε για παραβλέψεις είτε για συνήθειες είτε για οδηγίες που όντως δεν είναι όσο διαδεδομένες θα θέλαμε.

Τα λάθη στην καθαριότητα του σπιτιού που πρέπει να σταματήσεις να κάνεις

#1 Να ξεχνάς να πετάξεις τα σκουπίδια εγκαίρως

Η καθυστέρηση στην απομάκρυνση των σκουπιδιών αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα – και ύπουλα – λάθη. Τα απορρίμματα, ειδικά όσα περιέχουν υπολείμματα τροφών, δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών. Ακόμη κι αν η σακούλα δεν έχει γεμίσει, καλό είναι να μεταφέρεται τακτικά στον κάδο απορριμμάτων. Επιπλέον, ο κάδος σκουπιδιών χρειάζεται συχνό καθαρισμό και απολύμανση, καθώς έρχεται καθημερινά σε επαφή με μικρόβια που εύκολα μεταφέρονται στον χώρο.

#2 Να μην καθαρίζεις τακτικά το πλυντήριο πιάτων

Πολλοί θεωρούν – λανθασμένα – ότι το πλυντήριο πιάτων καθαρίζεται μόνο του. Στην πραγματικότητα, στο εσωτερικό του συσσωρεύονται λίπη, άλατα και υπολείμματα τροφών, τα οποία με τον χρόνο επηρεάζουν τόσο την υγιεινή όσο και την απόδοσή του. Τα φίλτρα, τα λάστιχα και τα τοιχώματα χρειάζονται τακτικό καθαρισμό, ώστε τα πιάτα να πλένονται σε ένα πραγματικά καθαρό περιβάλλον και το μηχάνημα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

#3 Να μην ξεσκονίζεις το ψυγείο

Το ψυγείο, αν και συνδεδεμένο με την καθαριότητα των τροφίμων, συχνά παραμελείται εξωτερικά αλλά και σε σημεία που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Η σκόνη που συγκεντρώνεται στο πάνω μέρος, στο πίσω μέρος ή στα λάστιχα της πόρτας μπορεί να μεταφέρει μικρόβια και να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει τόσο στην υγιεινή του χώρου όσο και στη διατήρηση της ενεργειακής απόδοσης του ψυγείου.

#4 Να αγοράζεις ακριβά καθαριστικά για την εστία της κουζίνας

Η υψηλή τιμή ενός καθαριστικού δεν εγγυάται απαραίτητα καλύτερο αποτέλεσμα. Πολλές φορές, απλές και οικονομικές λύσεις – όπως φυσικά υλικά ή ήπια καθαριστικά – είναι εξίσου αποτελεσματικές για την απομάκρυνση λίπους και λεκέδων από την εστία. Επιπλέον, τα πολύ ισχυρά χημικά μπορεί να φθείρουν τις επιφάνειες ή να αφήνουν υπολείμματα επιβλαβή για την υγεία. Η σωστή επιλογή προϊόντων και η άμεση αντιμετώπιση των λεκέδων είναι συχνά πιο σημαντικές από το κόστος.

#5 Να βασίζεσαι μόνο στο απορρυπαντικό πιάτων για την καθαριότητά τους

Το απορρυπαντικό πιάτων είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί πάντα από μόνο του. Αν τα σκεύη δεν ξεπλένονται σωστά, αν το σφουγγάρι είναι παλιό ή αν τα πιάτα παραμένουν υγρά για πολλή ώρα, τα μικρόβια μπορούν να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστούν. Η σωστή διαδικασία περιλαμβάνει καλό ξέβγαλμα, συχνή αλλαγή σφουγγαριού και πλήρες στέγνωμα των σκευών.