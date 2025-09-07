Πρωτεΐνη αμέσως μετά τη γυμναστική; - Πως πρέπει να καταναλώνεται

Η πρόσληψη πρωτεΐνης μετά την άσκηση βοηθά στην αποκατάσταση των μυών, αλλά η ισορροπία στα γεύματα παραμένει το κλειδί.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και ιδιαίτερα στο TikTok, κυκλοφορούν δεκάδες συμβουλές για το πώς πρέπει να τρώμε μετά τη γυμναστική. Μία από τις πιο διαδεδομένες είναι η σύσταση ότι πρέπει να καταναλώνουμε πρωτεΐνη αμέσως μόλις τελειώσουμε την προπόνηση. Αλλά πόση αλήθεια κρύβεται πίσω από αυτόν τον κανόνα;

Σύμφωνα με την Bethan Crouse, διατροφολόγο επιδόσεων στο Πανεπιστήμιο του Loughborough, η συμβουλή αυτή έχει επιστημονική βάση, αν και συχνά παρερμηνεύεται. «Είναι μία από εκείνες τις σπάνιες συμβουλές που πράγματι στηρίζονται σε έρευνα, αλλά μερικοί άνθρωποι την παίρνουν πολύ κυριολεκτικά», σχολιάζει. «Έχω δει άτομα να πίνουν το ρόφημα πρωτεΐνης τους μόλις περάσουν την πόρτα του γυμναστηρίου».

Σύφμωνα με το The Guardian, η ειδικός συνιστά στους αθλητές και σε όσους προπονούνται συστηματικά με βάρη να καταναλώνουν περίπου 20-30 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα σε 30-60 λεπτά από το τέλος της προπόνησης. Όπως εξηγεί, η άσκηση αυξάνει τη διάσπαση των μυϊκών πρωτεϊνών. Για να μπορέσει το σώμα να τις αποκαταστήσει και να τις ενισχύσει, χρειάζεται αμινοξέα – τα δομικά στοιχεία που βρίσκουμε στις πρωτεΐνες.

Η κατανάλωση πρωτεΐνης στο «παράθυρο» αυτό της μίας ώρας βοηθά στη μείωση της διάσπασης και στην αύξηση της σύνθεσης μυϊκής πρωτεΐνης, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία οι μύες επισκευάζονται και μεγαλώνουν. Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη προσαρμογή στην άσκηση, αύξηση δύναμης και βελτίωση της αντοχής.

Ωστόσο, η Crouse διευκρινίζει ότι για τον μέσο ασκούμενο, που επισκέπτεται το γυμναστήριο τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα, δεν χρειάζεται υπερβολική εμμονή με τα ρολόγια και τα shakes. «Το πιο σημαντικό είναι να έχετε τρία ισορροπημένα γεύματα την ημέρα, με υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λαχανικά. Αν αυτό καλύπτεται, το σώμα σας παίρνει όσα χρειάζεται», τονίζει.

Επιπλέον, η πρωτεΐνη δεν χρειάζεται να προέρχεται πάντα από σκόνες ή ειδικά ροφήματα. Ένα ποτήρι γάλα, ένα μιλκσέικ ή ακόμα και ένα γεύμα με κοτόπουλο και λαχανικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Μάλιστα, ο συνδυασμός πρωτεϊνών με υδατάνθρακες, όπως σε ένα σοκολατούχο γάλα, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μυϊκή αποκατάσταση.

Το βασικό συμπέρασμα; Η κατανάλωση πρωτεΐνης αμέσως μετά τη γυμναστική όντως βοηθά όσους αθλούνται εντατικά και θέλουν να βελτιώσουν τη μυϊκή τους ανάπτυξη. Για όσους ασκούνται πιο χαλαρά, η έμφαση πρέπει να δίνεται στην ποιότητα και την ισορροπία των γευμάτων όλης της ημέρας – και όχι στο να προλάβουν το… χρονόμετρο.