10 αντικείμενα που πετάς στο ξεκαθάρισμα σπιτιού και μετά εύχεσαι να μην το είχες κάνει

Εκείνα τα εγχειρίδια χρήσης πάντα χρειάζονται όταν πια τα έχεις πετάξει

Το ξεκαθάρισμα στο σπίτι έχει κάτι το ανακουφιστικό. Προσφέρει μια τρομερή ικανοποίηση και πραγματικά υπάρχει κάτι αναζωογονητικό στο να διώχνουμε αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούμε πλέον, δημιουργώντας επιτέλους περισσότερο χώρο. Όμως, υπάρχουν και εκείνα που δεν είναι περιττά, όσο παλιά κι αν μοιάζουν.

Κάποια αντικείμενα αντικαθίστανται εύκολα, ενώ άλλα είναι πολύ δύσκολο να ξαναβρεθούν από τη στιγμή που θα φύγουν από τα χέρια μας. Ένα κουτί με οικογενειακές φωτογραφίες για παράδειγμα, ή ένα εφεδρικό κλειδί μπορεί να φαίνονται ασήμαντα κατά τη διάρκεια ενός μεγάλου ξεκαθαρίσματος, για να καταλήξουν όμως αργότερα να είναι πράγματα που θα ευχόμασταν να είχαμε κρατήσει.

Στο επόμενο ξεκαθάρισμα μην πετάξεις τα ακόλουθα

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες στο κινητό είναι πρακτικές, αλλά δεν έχουν ακριβώς την ίδια αίσθηση με το να κρατάς στα χέρια σου μια παλιά φωτογραφία. Οι τυπωμένες φωτογραφίες με μέλη της οικογένειας, κατοικίδια, διακοπές και ξεχωριστές στιγμές μπορούν με τα χρόνια να γίνουν πολύτιμα ενθύμια. Ακόμη κι αν έχεις ψηφιακά αντίγραφα, σκέψου το καλά πριν πετάξεις τα πρωτότυπα.

Αντικείμενα με συναισθηματική αξία

Ορισμένα πράγματα αξίζει να τα κρατήσεις απλώς και μόνο επειδή σημαίνουν κάτι για εσένα. Ένα ενθύμιο από τα παιδικά σου χρόνια ή ένα δώρο από κάποιο ξεχωριστό πρόσωπο μπορεί να έχει ελάχιστη χρηματική αξία, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αντικαταστάσιμο. Αυτά τα αντικείμενα συχνά κουβαλούν αναμνήσεις που δεν μπορούν να αναπληρωθούν όταν χαθούν. Δεν χρειάζεται να κρατήσεις κάθε αντικείμενο με συναισθηματική αξία που έχεις λάβει ποτέ, προφανώς. Αν όμως κάτι εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία για εσένα, βρες του μια κατάλληλη θέση αντί να το πετάξεις πάνω στον ενθουσιασμό ενός μεγάλου ξεκαθαρίσματος.

Βιβλία που αγαπάς

Δεν υπάρχει λόγος να ξεφορτωθείς ένα βιβλίο που πραγματικά απολαμβάνεις μόνο και μόνο επειδή προσπαθείς να κάνεις τα ράφια σου να φαίνονται λιγότερο φορτωμένα. Κράτησε τα μυθιστορήματα που ξαναδιαβάζεις, τα αγαπημένα σου βιβλία μαγειρικής και τους τίτλους που συνδέονται με ιδιαίτερες αναμνήσεις. Αν τα ράφια σου δεν έχουν άλλο χώρο, απλώς δώρισε τα βιβλία που δεν πρόκειται να ξαναδιαβάσεις.

Σημαντικά έγγραφα

Τα παλιά χαρτιά μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση κατά τη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος, ειδικά όταν σημαντικά έγγραφα είναι ανακατεμένα με αποδείξεις που έχουν λήξει και παλιά αρχεία. Πιστοποιητικά γέννησης, διαβατήρια, φορολογικά αρχεία, σφαλιστικά έγγραφα και άλλα νομικά αρχεία πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια και όχι να πετιούνται. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα τα χρειαστείς.

Ανταλλακτικά και εργαλεία

Ένα συρτάρι γεμάτο με τυχαίες βίδες και εργαλεία μπορεί να μοιάζει πλήρως ακατάστατο, όμως κάποια από αυτά τα μικρά εξαρτήματα μπορεί να σου γλιτώσουν μια επίσκεψη στο κατάστημα με είδη σιδηρικών. Κράτησε χρήσιμα ανταλλακτικά, εξαρτήματα και βασικά εργαλεία μαζί, σε μια εργαλειοθήκη ή ένα μικρό κουτί οργάνωσης.

Εγχειρίδια χρήσης

Τα εγχειρίδια οδηγιών έχουν την κακή συνήθεια να εξαφανίζονται ακριβώς όταν τα χρειάζεσαι. Το να τα πετάξεις όλα μπορεί να φαίνεται ένας εύκολος τρόπος για να μειώσεις την ποσότητα των χαρτιών, όμως ορισμένα εγχειρίδια περιέχουν πληροφορίες που είναι δύσκολο να βρεθούν αλλού. Τα εγχειρίδια των ηλεκτρικών συσκευών μπορεί να περιλαμβάνουν αριθμούς μοντέλων, οδηγίες συντήρησης, πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων και στοιχεία για ανταλλακτικά. Μην τα πετάς.

Εφεδρικά κλειδιά

Αυτό το άγνωστο κλειδί στο συρτάρι σου μπορεί να είναι άχρηστο ή μπορεί να είναι ακριβώς το εφεδρικό κλειδί που θα χρειαστείς απεγνωσμένα έξι μήνες από τώρα. Κράτησε τα κλειδιά για το σπίτι, την αποθήκη, τα οχήματα και άλλες σημαντικές κλειδαριές. Βάλε ετικέτες ώστε να γνωρίζεις τι ανοίγει το καθένα και φύλαξέ τα σε ένα μικρό κουτί για κλειδιά ή σε κάποιο άλλο ασφαλές σημείο.

Καλώδια και φορτιστές

Τα καλώδια είναι μια ακόμη κατηγορία αντικειμένων που μπορεί γρήγορα να ξεφύγει από τον έλεγχο. Είναι εύκολο να καταλήξεις με ένα συρτάρι γεμάτο καλώδια από παλιά κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, συσκευές και άλλα ηλεκτρονικά. Πριν τα πετάξεις, ξεχώρισε τη συλλογή σου και δες ποια εξακολουθείς να χρησιμοποιείς. Κράτησε χρήσιμα καλώδια φόρτισης, πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης και καλώδια που ανήκουν σε συσκευές που εξακολουθείς να έχεις.

Εποχιακά διακοσμητικά

Τα διακοσμητικά για τις γιορτές μπορούν να καταλαμβάνουν αρκετό αποθηκευτικό χώρο, γεγονός που τα κάνει εύκολο στόχο κατά τη διάρκεια ενός ξεκαθαρίσματος. Ωστόσο, τα διακοσμητικά που πραγματικά αγαπάς αξίζει να τα κρατήσεις. Χριστουγεννιάτικα στολίδια, εποχιακά σερβίτσια και άλλα γιορτινά αντικείμενα μπορούν να ξυπνούν αναμνήσεις κάθε χρόνο. Αντί να τα ξεφορτωθείς απλώς και μόνο επειδή τα χρησιμοποιείς μία φορά τον χρόνο, τοποθέτησε τα σε συγκεκριμένο χώρο αποθήκευσης.

Αναμνηστικά από ταξίδια

Ένα αναμνηστικό δεν χρειάζεται να είναι ακριβό για να έχει σημασία. Ένα μπρελόκ από ένα αγαπημένο ταξίδι, μια καρτ ποστάλ ή κάποιο άλλο ενθύμιο μπορεί να σου ξυπνήσει αναμνήσεις από ένα μέρος που επισκέφθηκες πριν από χρόνια. Αν ένα αντικείμενο εξακολουθεί να σου προκαλεί χαμόγελο ή να σου θυμίζει κάποιον άνθρωπο ή κάποιο μέρος που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσένα, τότε υπάρχει καλός λόγος να το κρατήσεις.