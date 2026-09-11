Η σκόνη μαζεύεται πάντα στις γωνίες; Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε όταν καθαρίζουμε.

Όσο συχνά κι αν καθαρίζεις το σπίτι, υπάρχουν κάποια σημεία που μοιάζουν να συγκεντρώνουν τη σκόνη με μαγικό τρόπο. Οι γωνίες των δωματίων είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα: μπορεί το πάτωμα να έχει μόλις σκουπιστεί, όμως λίγες ημέρες αργότερα τα γνωστά μικρά «μπαλάκια» σκόνης έχουν κάνει ξανά την εμφάνισή τους.

Οι γωνίες αποτελούν στην πραγματικότητα ιδανικό σημείο για να κατακάθεται η σκόνη, καθώς η κυκλοφορία του αέρα εκεί είναι πολύ πιο περιορισμένη. Όπως εξηγεί ο ιδιοκτήτης της Alpha Cleaning Company, Τέρι Κλίμκιβ, η σκόνη κινείται ακολουθώντας τη διαδρομή της μικρότερης αντίστασης. Όταν ο αέρας επιβραδύνεται κοντά στους τοίχους και ιδιαίτερα στα σημεία όπου συναντώνται δύο τοίχοι, τα σωματίδια καταλήγουν ευκολότερα εκεί.

Ρόλο παίζουν, φυσικά, και οι συνήθειες καθαρισμού μας. «Όταν καθαρίζουμε ένα δωμάτιο, πολύ συχνά ασχολούμαστε κυρίως με το κέντρο του χώρου και παραλείπουμε τις γωνίες», εξηγεί ο ειδικός. Έτσι, η σκόνη καταλήγει εκεί και συνεχίζει να συσσωρεύεται με την πάροδο του χρόνου.

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Πως να την απομακρύνεις

Οι μικρές «μπάλες» σκόνης που δημιουργούνται στις γωνίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικές, όμως η απομάκρυνσή τους δεν χρειάζεται να είναι δύσκολη. Ο Κλίμκιβ προτείνει αρχικά να σκουπίζεις ή να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική σκούπα στις γωνίες, αξιοποιώντας το ειδικό λεπτό εξάρτημα για τα δυσπρόσιτα σημεία. Στη συνέχεια, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια σφουγγαρίστρα από μικροΐνες με μυτερή άκρη, ώστε να φτάσεις σε σημεία όπου μια συμβατική σφουγγαρίστρα δεν μπορεί.

Όσον αφορά τη συχνότητα καθαρισμού, ο ειδικός προτείνει να καθαρίζεις τα δάπεδα στους χώρους με μεγαλύτερη κίνηση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Οι μικρές συνήθειες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά

«Η συσσώρευση της σκόνης ξεκινά από την πόρτα», σημειώνει ο Κλίμκιβ. Για αυτό προτείνει να τοποθετήσεις ένα πατάκι τόσο έξω όσο και μέσα από την είσοδο του σπιτιού, ώστε να παγιδεύεται εκεί μεγάλο μέρος της βρωμιάς πριν προλάβει να μπει στο εσωτερικό.

Μια ακόμη απλή συνήθεια που μπορεί να βοηθήσει είναι να βγάζεις τα παπούτσια σου μόλις μπαίνεις στο σπίτι. Σύμφωνα με τον ειδικό, πρόκειται για μια μικρή αλλαγή που μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερη διαφορά απ' όσο φανταζόμαστε.