9 πράγματα που κάνουν το σπίτι να δείχνει «φθηνό» - Και τι να βάλεις στη θέση τους

Από την υπερβολική ακαταστασία μέχρι το λάθος μέγεθος στο χαλί, αυτά είναι τα διακοσμητικά λάθη που υποβαθμίζουν τον χώρο σου

Αν γνωρίζεις τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι να δείχνει «φθηνό», μπορείς να διαμορφώσεις τον προσωπικό σου χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να εκπέμπει κομψότητα, σοφιστικέ διάθεση και ανεπιτήδευτο στιλ. Ακόμα και με περιορισμένο budget, δεν υπάρχει λόγος ο χώρος σου να είναι στην καλύτερη αδιάφορος. Σε πολλές περιπτώσεις, το πρόβλημα δεν είναι η αξία των αντικειμένων αλλά ο τρόπος που έχουν τοποθετηθεί. Το "overcrowding" με πανομοιότυπα έπιπλα μαζικής παραγωγής ή τα αντικείμενα που έχουν λάθος κλίμακα για τον χώρο είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να προσέξεις.

Ακολουθούν οι 9 λεπτομέρειες που οι ειδικοί προτείνουν να αποφύγεις για να αναβαθμίσεις το interior design σου σήμερα

Τα πανομοιότυπα σετ επίπλων

Το να γεμίζεις ένα δωμάτιο αποκλειστικά με έπιπλα από την ίδια σειρά μιας οικονομικής εταιρείας μπορεί να δώσει την αίσθηση φοιτητικής εστίας. Ο "κουτιάτικος" σχεδιασμός και η κατασκευή από μοριοσανίδα συχνά στερούν από το σπίτι τον χαρακτήρα του.

Επένδυσε σε "second-hand" κομμάτια με προσωπικότητα. Συχνά είναι πιο οικονομικά από τα καινούργια, πιο ανθεκτικά και κουβαλούν μια ιστορία. Αν χρειάζονται ανανέωση, μπορείς να τα βάψεις ή να αλλάξεις ταπετσαρία. Κράτησε τα έπιπλα τύπου IKEA για βοηθητικούς χώρους (όπως η αποθήκη ή το laundry room) και άφησε το σαλόνι να «αναπνεύσει» με πιο μοναδικές επιλογές.

© Unsplash

Η υπερβολική ακαταστασία

Όσο ακριβά κι αν είναι τα έπιπλά σου, αν οι επιφάνειες είναι γεμάτες αντικείμενα, το σπίτι θα δείχνει πάντα πρόχειρο. Η τάξη είναι το κλειδί για την πολυτέλεια.

Χρησιμοποίησε έξυπνες λύσεις αποθήκευσης. Εντοιχισμένα ράφια, έπιπλα με διπλή χρήση και κομψά καλάθια μπορούν να κρατήσουν το σπίτι καθαρό. Η φιλοσοφία του "minimalist staging" δείχνει ότι η απλότητα και η οργάνωση μπορούν να κάνουν έναν χώρο να φαίνεται επαγγελματικά σχεδιασμένος χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία.

Η ασυνέπεια στα πατώματα

Το πάτωμα είναι η βάση του σπιτιού. Η ανάμειξη διαφορετικών υλικών (π.χ. laminate στην κουζίνα και άλλο χρώμα ξύλου στο σαλόνι) διασπά τη συνέχεια του χώρου και τον κάνει να δείχνει «λίγος».

Επιλέξτε ένα ενιαίο υλικό και χρώμα για όλο το σπίτι. Αν το budget δεν επιτρέπει αληθινό ξύλο, υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε LVT ή laminate, αρκεί να υπάρχει συνέπεια. Αποφύγετε τους πολύ ψυχρούς γκρι τόνους στο ξύλο, καθώς κάνουν το σπίτι να δείχνει αποστειρωμένο και όχι ζεστό.

Το «φορτωμένο» στυλ

Ενώ τα μοτίβα και τα φλοράλ προσθέτουν γοητεία, η υπερβολή μπορεί να κάνει το δωμάτιο να φαίνεται παλιομοδίτικο και φθηνό.

Εστίασε σε αντικείμενα που έχουν ατομικότητα και ταιριάζουν στο στυλ σου, αντί για μαζικής παραγωγής διακοσμητικά. Αν αγαπάς τα patterns, ανάμειξε διαφορετικές υφές: ένα διαχρονικό καρό ή ένα chic animal print μπορούν να συνυπάρξουν με φλοράλ, αρκεί να υπάρχει μέτρο.

© Unsplash

Έπιπλα σε λάθος διαστάσεις

Ακόμα και ο πιο ακριβός καναπές θα δείχνει λάθος αν είναι πολύ μεγάλος ή πολύ μικρός για τον χώρο. Οι δυσαναλογίες δίνουν την εντύπωση ότι το σπίτι στήθηκε τυχαία, χωρίς σκέψη.

Πριν αγοράσεις, μέτρησε προσεκτικά. Άφησε χώρο για να κινείσαι άνετα ("negative space"). Το ίδιο ισχύει και για τα κάδρα στους τοίχους – ένας πολύ μικρός πίνακας σε έναν τεράστιο τοίχο «χάνεται» και δείχνει φθηνός.

Το πολύ μικρό χαλί

Αυτό είναι ίσως το πιο συχνό λάθος. Ένα χαλί που μοιάζει με «νησίδα» στη μέση του δωματίου κάνει τον χώρο να δείχνει ασύνδετο.

Το χαλί πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε τα μπροστινά πόδια του καναπέ και των πολυθρόνων να πατούν πάνω του (περίπου 20-30 εκατοστά). Στα μεγάλα σαλόνια, άφησε 30-45 εκατοστά ελεύθερο πάτωμα περιμετρικά από τους τοίχους. Το σωστό μέγεθος «αγκυρώνει» τα έπιπλα και κάνει το δωμάτιο να φαίνεται μεγαλύτερο και πιο ακριβό.

Κουρτίνες χωρίς φόδρα

Οι κουρτίνες είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να αναβαθμίσεις ένα δωμάτιο, αλλά η λεπτομέρεια κρύβεται στη φόδρα. Οι λεπτές, διαφανείς κουρτίνες που «κρέμονται» χωρίς σώμα δείχνουν πρόχειρες.

Οι επαγγελματίες επιλέγουν πάντα κουρτίνες με εσωτερική επένδυση. Αυτό τους δίνει όγκο, προστατεύει το ύφασμα από τον ήλιο και δείχνει πολυτελές ακόμα και από την εξωτερική πλευρά του παραθύρου. Προτίμησε επενδύσεις σε "bone" ή "ecru" αποχρώσεις αντί για το σκληρό λευκό για πιο σοφιστικέ αποτέλεσμα.

© Unsplash

Τα «συνηθισμένα» πόμολα και λαβές

Τα standard πλαστικά ή φθηνά μεταλλικά πόμολα σε ντουλάπια και πόρτες προδίδουν αμέσως την οικονομική κατασκευή.

Η αντικατάστασή τους είναι μια από τις πιο εύκολες και φθηνές αναβαθμίσεις. Επίλεξε λαβές από βουρτσισμένο ορείχαλκο (brushed brass) ή αντικέ σχέδια. Αποφύγετε το μαύρο ματ αν θέλετε κάτι διαχρονικό, καθώς τείνει να γίνει γρήγορα "out of fashion".

Η επίπεδη και άτονη χρωματική παλέτα

Ένα σπίτι που βασίζεται μόνο σε ουδέτερους, μονότονους τόνους χωρίς καμία παραλλαγή καταλήγει να φαίνεται άψυχο και «φθηνό». Το χρώμα είναι το πιο ισχυρό εργαλείο για να δείξει ένας χώρος πολυτελής.

Πειραματίσου με τεχνικές όπως το color drenching (βάψιμο όλου του δωματίου, συμπεριλαμβανομένων των ταβανιών και των σοβατεπί, σε μια πλούσια απόχρωση) ή το color capping. Δημιούργησε επίπεδα με διαφορετικούς τόνους και υφές. Το χρώμα δεν είναι απλώς διακόσμηση· είναι ένα αρχιτεκτονικό εργαλείο που δίνει βάθος και ποιότητα στον χώρο.