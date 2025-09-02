POLO School Collection 2025: Η POLO συνεχίζει και φέτος να γράφει ιστορία

50 χρόνια στο πλευρό κάθε μαθητή

Από τα πρώτα βήματα στο νηπιαγωγείο, μέχρι την αποφοίτηση από το πανεπιστήμιο, οι τσάντες POLO είναι εκεί. Γεμάτες βιβλία, όνειρα, σημειώσεις, γέλια και στιγμές που μένουν για πάντα. Δεν σταματά ποτέ να μαθαίνει, να ερευνά και να ταξιδεύει μέσα από τα μάτια κάθε μαθητή μεγαλώνοντας μαζί του.

Με συγκίνηση και περηφάνια η POLO παρουσιάζει τη νέα σχολική συλλογή SCHOOL 2025. Σχεδιασμένη με αγάπη για κάθε ηλικία, από τα λιλιπούτεια σακίδια για το προνήπιο, μέχρι ανθεκτικά trolley και πρακτικές πολυθεσιακές τσάντες για το Δημοτικό. Για το Γυμνάσιο, το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο, οι τσάντες POLO συνεχίζουν να ξεχωρίζουν με στιλ και λειτουργικότητα, χάρη στη σύγχρονη σχεδίαση, την εργονομία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαντούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης μαθητικής ζωής.

Κάθε προϊόν είναι μελετημένο στην παραμικρή λεπτομέρεια: από την ανατομική πλάτη και τους ενισχυμένους ιμάντες, μέχρι τα ασφαλή φερμουάρ SBS και τις πρακτικές θήκες οργάνωσης.

Η νέα συλλογή SCHOOL 2025 φέρνει μαζί της μια ποικιλία από χρώματα και μοτίβα, που αντανακλούν τις τάσεις της εποχής αλλά και τις διαχρονικές αξίες της POLO. Σακίδια με έντονες αποχρώσεις και παιχνιδιάρικα σχέδια έρχονται να συναντήσουν κλασικές, διαχρονικές επιλογές που αγαπήθηκαν από πολλές γενιές μαθητών. Πίσω από κάθε σχέδιο κρύβεται μία βαθιά γνώση της σχολικής καθημερινότητας και η αφοσίωση μιας ελληνικής εταιρείας που εδώ και 50 χρόνια προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας, με προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και σεβασμό στις οικογένειες που την εμπιστεύονται.

Η POLO SCHOOL COLLECTION 2025 είναι κάτι περισσότερο από μια σχολική σειρά. Είναι ένας φόρος τιμής σε όλα τα παιδιά που έγραψαν και γράφουν την προσωπική τους ιστορία με μια POLO στην πλάτη. Είναι αφιερωμένη σε εσάς που γνωρίζετε πως μια τσάντα δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, αλλά ένας σύντροφος στις στιγμές που μένουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Η POLO συνεχίζει και φέτος να γράφει ιστορία μαζί σας!

Η σχολική συλλογή POLO διατίθεται σε επιλεγμένα καταστήματα και βιβλιοπωλεία.