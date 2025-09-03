Ο όμιλος LH Group – Παπαϊωάννου ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Paul & Shark σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο Όμιλος LH Group – Παπαϊωάννου ανακοινώνει με υπερηφάνεια την αποκλειστική εκπροσώπηση της Paul & Shark, παγκοσμίου φήμης ιταλικό brand, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική διανομή του οίκου σε Ελλάδα και Κύπρο

Η Paul & Shark είναι ένα ιταλικό luxury brand ένδυσης, γεννημένο από το βαθύ πάθος για τη θάλασσα. Ιδρύθηκε το 1976 στο Varese από τον Paolo Dini και μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε, περνώντας πλέον στην τέταρτη γενιά με επικεφαλής τον Andrea Dini, γιο του ιδρυτή.



Η φιλοσοφία της Paul & Shark βασίζεται στο “Sense of journey” — ένα ταξίδι που διαμορφώνεται από την ανακάλυψη και την εξερεύνηση — και στην αρμονική ένωση της σύγχρονης δεξιοτεχνίας με την τεχνολογική καινοτομία, δημιουργώντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην κληρονομιά και τον διαχρονικό σχεδιασμό.

Με 50 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος LH Group ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον χώρο της μόδας, εκπροσωπώντας αποκλειστικά κορυφαία διεθνή brands, μεταξύ των οποίων τα Lapin House, Ralph Lauren, Vilebrequin, ViX Paula Hermanny, Banana Moon και πολλά ακόμη!

Η ένταξη της Paul & Shark ενισχύει περαιτέρω το positioning του Ομίλου στον χώρο του premium lifestyle & apparel, μέσα από ένα brand που ενσωματώνει την ιταλική φινέτσα, την τεχνική υπεροχή και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα — αξίες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία του Ομίλου.

Η πρώτη συλλογή Paul & Shark υπό τη διαχείριση του LH Group θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και συνεργαζόμενα καταστήματα από τη σεζόν Spring/Summer 2026.