Μία «κόκκινη» συμφωνία γαστρονομίας και οίνου έρχεται στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάννια

Η τομάτα συναντά το Ξινόμαυρο σε έναν ανεπανάληπτο γευστικό διάλογο

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία παρουσιάζει έναν συναρπαστικό γευστικό διάλογο ανάμεσα σε δύο εμβληματικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης, την τομάτα και το Ξινόμαυρο. Μέσα από ένα μοναδικό δείπνο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025, στο Atrium of Alexander’s Lounge, οι γεύσεις θα αφηγηθούν ιστορίες και οι οίνοι θα αφυπνίσουν μνήμες σε μια μαγική βραδιά.



Ο βραβευμένος Executive Chef Αστέριος Κουστούδης δημιουργεί ένα μενού φόρο τιμής σε ένα και μόνο συστατικό: την τομάτα. Ένα ταπεινό αλλά πολύτιμο υλικό, θεμέλιο της ελληνικής κουζίνας, που αποκτά νέα πνοή μέσα από τις σπάνιες ποικιλίες-κειμήλια που καλλιεργούνται με φυσικές μεθόδους, αποκλειστικά για το ξενοδοχείο, στις παρυφές του όρους Πατέρας.

Οι τομάτες αυτές αποκαλύπτουν τον πλούτο της γεύσης τους, παίρνοντας διαφορετικές μορφές μέσα σε ξεχωριστά πιάτα αναδεικνύοντας όλο το φάσμα της παράδοσης και της φαντασίας.

Το γευστικό αυτό αφήγημα πλαισιώνεται ιδανικά από τις επιλεγμένες εκφράσεις του Ξινόμαυρου, όπως τις επιμελείται ο Head Sommelier Ευάγγελος Ψωφίδης. Με αφετηρία το μενού του σεφ, κάθε πιάτο συνοδεύεται από μια διαφορετική οινική πρόταση, προερχόμενη από κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τις πολλαπλές όψεις του Ξινόμαυρου και ταυτόχρονα να ταξιδέψουν σε διαφορετικές οινικές ζώνες της χώρας όπου καλλιεργείται αυτή η εξαιρετική ποικιλία.

Στο δείπνο θα είναι παρόντες διακεκριμένοι οινοποιοί, οι οποίοι θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες και μυστικά των ετικετών τους πριν από κάθε πιάτο, ενώ ο καλλιεργητής Νίκος Τσομπάνογλου θα μιλήσει για τη σχέση του με τη γη και τη φυσική πρακτική του. Όλοι μαζί θα ρίξουν φως στον ισχυρό δεσμό που ενώνει την καλλιέργεια, την οινοποίηση και τη γαστρονομία.

Οικοδεσπότες:

Executive Chef: Αστέριος Κουστούδης

Head Sommelier: Ευάγγελος Ψωφίδης

Επίτιμοι καλεσμένοι:

Νίκος Τσομπάνογλου – Παραγωγός φυσικής καλλιέργειας

Κώστας Τσιλιλής – Οινοποιείο Τσιλιλή, Μετέωρα

Laurens Hartman – Domaine Karanika, Αμύνταιο

Αργύρης και Βασιλική Γεροβασιλείου – Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή

Θάνος Ντούγκος, Λουίζα Ντούγκου – Οινοποιείο Ντούγκος, Ραψάνη

Άγγελος Ιατρίδης – Κτήμα Άλφα, Αμύνταιο

Στέλλιος Μπουτάρης – Κτήμα Κυρ Γιάννη, Νάουσα

Οι ετικέτες που θα παρουσιαστούν:

Απόσταγμα Σταφυλιού Τσιλιλή, Ξινόμαυρο

Domaine Karanika, Extra Cuvée de Reserve, 2017

Κτήμα Γεροβασιλείου Ξινόμαυρο Ροζέ, 2024

Ντούγκος Ραψάνη Παλαιά Κλήματα, 2016

Κτήμα Άλφα Οικοσύστημα Ξινόμαυρο Reserve Vieilles Vignes Single Block «Μπάρμπα Γιάννης», 2017

Κυρ-Γιάννη «Ράμνιστα», 2013



The Atrium of Alexander’s Lounge

Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία, 1ος όροφος

Ημερομηνία: Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Οι θέσεις είναι περιορισμένες, για συμμετοχή απαιτείται κράτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την κράτησή σας, επικοινωνήστε στο 210 33 30 748 ή στο [email protected]