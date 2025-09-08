Back to school: Όλα όσα πρέπει να έχει το παιδί!

Στα Perfect Toys μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να επιστρέψει το παιδί σας δυναμικά στα θρανία

Ο Σεπτέμβρης έφτασε! Έτσι, ξεκίνησε και η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του καλοκαιριού. Οι διακοπές, οι παραλίες και το ατελείωτο παιχνίδι θα δώσουν τη θέση τους στις σχολικές τάξεις, στα θρανία και στα καθημερινά μαθήματα. Κάντε παιχνίδι με τα Perfect Toys και προετοιμάστε τη λίστα με όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά σας για το σχολείο!

Η καλή προετοιμασία των σχολικών ειδών απαιτεί τη σωστή οργάνωση των γονιών. Για αυτό στα Perfect Toys και στο e-shop perfectoys.gr μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να επιστρέψει το παιδί σας δυναμικά στα θρανία:

Σχολική τσάντα

Σε περίπτωση που το παιδί σας πηγαίνει για πρώτη χρόνια στο σχολείο, η σχολική τσάντα είναι το πρώτο που πρέπει να αγοράσετε. Η τσάντα με ροδάκια είναι ιδανική για ένα παιδί μικρής ηλικίας, καθώς δεν επιβαρύνει την πλάτη του με το βάρος που καλείται να μεταφέρει καθημερινά.

Εάν η περσινή τσάντα έχει φθαρεί ή το παιδί σας έχει μεγαλώσει, μπορείτε να αγοράσετε μια τσάντα πλάτης ή μια σχολική τσάντα με μεγαλύτερη χωρητικότητα ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού σας.

Κασετίνα

Για τις μικρότερες ηλικίες, επιλέξτε με το παιδί σας μια κασετίνα που θα είναι πιο ελαφριά και θα μεταφέρεται πιο εύκολα. Μια κασετίνα με δύο θήκες οργάνωσης θα βοηθήσει το παιδί σας να οργανώσει τους μαρκαδόρους, τις ξυλομπογιές και τα μολύβια. Για μεγαλύτερες ηλικίες, επιλέξτε μια απλή κασετίνα που δε θα προσθέσει περισσότερο βάρος στην ήδη επιβαρυμένη τσάντα. Μια γεμάτη κασετίνα θα σας λύσει τα χέρια, καθώς περιλαμβάνει όλα τα βασικά σχολικά είδη.

Παγούρι

Το παγούρι είναι σημαντικό για την καθημερινότητα του παιδιού σας. Επιλέξτε ένα πλαστικό για μικρότερες ηλικίες ή ένα ανοξείδωτο θερμός για μεγαλύτερες ηλικίες, ώστε να κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία του νερού όσο τα παιδιά παίζουν στην αυλή του σχολείου.

Γραφική ύλη

Τα παιδιά τρελαίνονται να γράφουν με μολύβια και στυλό με τους αγαπημένους τους ήρωες. Σίγουρα, θα επιλέξουν τετράδια, χάρακα και φάκελο με τα αγαπημένα τους σχέδια και χρώματα. Συμπληρώστε το σετ με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, ξύστρα και γόμα για να είναι έτοιμα να καθίσουν στο θρανίο.

Για τα σχολικά είδη, κάντε παιχνίδι στα Perfect Toys!

Για να προετοιμαστείτε καλύτερα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κάντε την έρευνα για τη μεγάλη ποικιλία σχολικών ειδών της Perfect Toys με το παιδί σας για να μπαίνει σε σχολική διάθεση. Ξεκινήστε από νωρίς το πρωί, με επίσκεψη σε ένα από τα 6 καταστήματα της εταιρίας στην Αττική, για να συνηθίσετε και εσείς και το παιδί σας το ωράριο του σχολείου.

Στο e-shop perfectoys.gr θα βρείτε πολλές επιλογές μέσα από μια λίστα προσεγμένων και ποιοτικών προϊόντων: διάσημα διεθνή brands, ελληνικές δημιουργικές προτάσεις και άλλα πολλά.

Για …back to school, κάντε παιχνίδι με τα Perfect Toys για να είστε έτοιμοι για τη νέα σχολική χρονιά!