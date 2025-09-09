VOODOO DRUMMER DUO: Η παρουσίαση του νέου άλμπουμ με θέα την Ακρόπολη

Τη βραδιά αυτή θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ακυκλοφόρητο υλικό.

Την Παρασκευή 12/9 το VOODOO DRUMMER DUO θα παρουσιάσει το ντεμπούτο άλμπουμ του “HELLaS SPELLS” στη βεράντα του NYN ESTI @ ΕΜΣΤ με φόντο τη φωτισμένη Ακρόπολη!

Το ντουέτο είναι ένα νέο πειραματικό σχήμα με πρωτότυπες συνθέσεις και αυτοσχεδιασμούς πάνω σε Ελληνικούς παραδοσιακούς ρυθμούς για Τσέλο, Τύμπανα και Μεταλλόφωνο! Μαζί με ιδιαίτερες διασκευές (Moondog, Erik Satie, Pink Floyd) που συνδυάζονται με γνωστά θέματα δημιουργούν μία σύγχρονη πρόταση που δύσκολα κατηγοριοποιείται!

Στο β’ μέρος θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ακυκλοφόρητο υλικό!

“Greek genius … / reminiscent of Moondog's music.”

Kazune Hayata, Jazz Life magazine JAPAN

"a very unique album … / creative and experimental atmosphere"

Alexis Herreria Valero, Ah World Music MEXICO

"Get ready for some schizophonic sounds"

Ubuntu FM Jazz, Peter Hesen SOUTH AFRICA

"Listen to Pink Floyd Greek style, with added John Coltrane!"

Jerry Ewing, PROG Mag U.K.

«Υπάρχει περισσότερη αρμονία σε αυτό το Άφρο-Διονυσιακό ντουέτο παρά στον κόσμο που ζούμε».

