Η Falconeri παρουσιάζει το δεύτερο κεφάλαιο της διαφημιστικής της καμπάνιας, με τη Rosie Huntington-Whiteley και τον Jason Statham ως πρωταγωνιστές μιας νέας αφήγησης για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025.

Μετά τη γιορτή της πλούσιας, ανέγγιχτης ομορφιάς της φυσικής όασης της Comporta, η αφήγηση μεταφέρεται σε ένα πιο φιλόξενο σκηνικό - έναν γνώριμο χώρο όπου το απαλό φως ζεσταίνει την παλέτα, οι κινήσεις επιβραδύνονται και τα ενδύματα γίνονται μέρος του περιβάλλοντος.

Ο φακός του Lachlan Bailey, σε συνδυασμό με το styling της Geraldine Saglio, αποτυπώνει την ουσία της γαλήνης, της υφής και της κίνησης. Κάθε λήψη αποτελεί μια πρόσκληση για περισυλλογή: όχι απλώς ένα απλό πορτρέτο, αλλά μια οπτική εμπειρία που εκφράζει μια νέα ιδέα πολυτέλειας - πιο φυσικής και αυθεντικής - όπου οι εκλεκτές ίνες, οι λιτές γραμμές και η λεπτή παλέτα συνδυάζονται αρμονικά, αφήνοντας χώρο στον αυθορμητισμό της στιγμής.

Στον πυρήνα αυτής της νέας αφήγησης βρίσκονται τα εμβληματικά Ultrafine Cashmere και Ultrasoft Cashmere προϊόντα, που επαναπροσδιορίζουν τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας με ένα look αβίαστα κομψό και εκλεπτυσμένο. Η συλλογή χαρακτηρίζεται από διακριτική φινέτσα, παρουσιάζοντας άρτια κατασκευασμένα ενδύματα από εκλεκτά υφάσματα που ισορροπούν τέλεια την άνεση με το σύγχρονο στυλ.

Τα outerwear βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της συλλογής με oversized σχήματα, που συνδυάζονται αρμονικά με τεχνικά υφάσματα και φυσικά νήματα, δημιουργώντας μια ευέλικτη γκαρνταρόμπα.

Τα highlights της σεζόν περιλαμβάνουν διπλής όψης παλτό και αμάνικα μπουφάν με νέα πλεκτά μοτίβα, που ισορροπούν άψογα ανάμεσα στο στυλ και τη λειτουργικότητα.

Η Rosie Huntington-Whiteley και ο Jason Statham συνεχίζουν να ενσαρκώνουν την ουσία της Falconeri — μια στιλιστική αφήγηση όπου τα εκλεκτά υλικά και η προσεγμένη λεπτομέρεια αντικατοπτρίζουν την εκλεπτυσμένη αισθητική και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία της ιταλικής χειροτεχνίας.

