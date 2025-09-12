Γιορτάζουμε παρέα τη φύση σε μια ανοιχτή γιορτή για το περιβάλλον

Τα «Περιβαλλο-Τεχνήματα» είναι ένα νέο πρωτοποριακό πολιτιστικό – περιβαλλοντικό φεστιβάλ

H Περιφέρεια Αττικής και o Δήμος Γαλατσίου σε συνεργασία με τη Fireflies Fest και την οικονομική στήριξη της Περιφέρειας Αττικής συνδιοργανώνουν και προσκαλούν μικρούς και μεγάλους στη διήμερη εορταστική εκδήλωση «Περιβαλλο-Τεχνήματα» που θα διεξαχθεί στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, ένα από τα σημαντικότερα αστικά πάρκα της Αττικής, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ., για να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν την ομορφιά της φύσης και της τέχνης, συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια εκμάθησης για τη σημασία του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας ενός τόπου.

Τα «Περιβαλλο-Τεχνήματα» είναι ένα νέο πρωτοποριακό πολιτιστικό – περιβαλλοντικό φεστιβάλ που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά και στόχο έχει την ευαισθητοποίησή τους για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα, μεταμορφώνοντας το Άλσος Βεΐκου σε έναν ανοιχτό χώρο καλλιτεχνικής έκφρασης, πολιτιστικής δημιουργίας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Μέσα από διασκεδαστικές συμμετοχικές δράσεις, παιδιά κάθε ηλικίας, θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν, να ενημερωθούν και να διασκεδάσουν, συμμετέχοντας σε διαδραστικές εμπειρίες και αποκτώντας πολύτιμη γνώση για τη σημασία της έμπρακτης φροντίδας και της συνεισφοράς όλων μας στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, με εργαλεία την τέχνη και την αγάπη για τη φύση και το ζωικό βασίλειο.

Οι 3 βασικοί άξονες της εκδήλωσης «Περιβαλλο-Τεχνήματα» είναι οι εξής:

Η διαδρομή της μέλισσας

Η φροντίδα των ζώων

Η ανακύκλωση και η κυκλική οικονομία

Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες θα απαρτίζεται από διαφορετικές δραστηριότητες, καθώς και extra δράσεις, όπως διαδραστική παράσταση, αφήγηση παραμυθιών, συλλογικά έργα με βιωματικό χαρακτήρα, κ.α. Παράλληλα, στην εκδήλωση «Περιβαλλο-Τεχνήματα» έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν και άλλες οργανώσεις, όπως οι «Save Your Hood» (περιβαλλοντική οργάνωση) και οι «ΖΩΕΣ» (οργάνωση για τη φροντίδα των ζώων) καλώντας τους επισκέπτες να γνωρίσουν τις δράσεις τους και να συμμετάσχουν σε όσες δραστηριότητες θα προσφέρουν στο πλαίσιο του φεστιβάλ.

Η παιδική εκδήλωση «Περιβαλλο-Τεχνήματα» θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό για 2 συνεχόμενες ημέρες (Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 2025 / 11:00-14:00) και διοργανώνεται για πρώτη φορά φέτος στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου Γαλατσίου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής. Σας περιμένουμε όλους, για να μάθουμε για το περιβάλλον διασκεδάζοντας με όχημα την τέχνη, παρέα με ειδικούς εκπαιδευτικούς, ηθοποιούς και διασκεδαστές, σε μια πρωτότυπη γιορτή που τιμά έμπρακτα τη φύση και τον άνθρωπο.

Σας περιμένουμε!