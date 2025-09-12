Το πρώτο drop της AW25/26 της Peace & Chaos είναι εμπνευσμένο από τη μαγεία της νύχτας και τον ρομαντισμό του παρελθόντος

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει απαλό ροζ και μωβ σε συνδυασμό με βαθιά, σκούρα χρώματα, δημιουργώντας έναν ατμοσφαιρικό, συναισθηματικό καμβά. Τα φλοράλ μοτίβα, οι ταπισερί και τα ρετρό prints θυμίζουν λουλούδια που ανθίζουν στο σκοτάδι.

Photographer: Νίκος Ζήκος

Οι υφές παίζουν σημαντικό ρόλο: ice velvet, διαφάνειες, δαντέλα και puffer υλικά συνδυάζονται με κοτλέ, rustic καρό και varsity jackets. Το αποτέλεσμα είναι μια ισορροπία ανάμεσα στο ρομαντικό στιλ και το streetwear.

Η συλλογή αντλεί έμπνευση από τη λογοτεχνία και τη vintage αισθητική, δημιουργώντας ένα σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από ταινία.

Photographer: Νίκος Ζήκος

Η Peace & Chaos συνεχίζει να αφηγείται ιστορίες μέσα από τα ρούχα – με σχέδια που συνδέονται με τη μνήμη, την παράδοση και την ανάγκη για προσωπική έκφραση.

Photographer: Νίκος Ζήκος

Stylist: Νίκη Παγιατάκη

Mua: Αγγελική Τρικόγια



Website: www.peaceandchaos.com

IG: @peaceandchaosclothing