Η NEF-NEF Homeware παρουσιάζει τα trends του διεθνούς design για τη σεζόν Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/26

Επενδύοντας στην άνεση με διαχρονική κομψότητα.

Με την έλευση του φθινοπώρου, η NEF-NEF Homeware φέρνει τα trend του διεθνούς design στο σπίτι μας, παρουσιάζοντας τη συλλογή Timeless Aesthetics. Η νέα αυτή συλλογή είναι η νέα εκδοχή της άνεσης: συνδυάζει τη ζεστασιά των διαχρονικών, χειμερινών παλετών με τις πολυτελείς υφές και συνθέτει τον μινιμαλισμό του quiet luxury.

Η συλλογή Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025/26 αγκαλιάζει τις αρχές του warm minimalism, προσφέροντας καθαρές γραμμές και πλούσιες υφές. Υφάσματα όπως το chenille, το σατέν, η γούνα και το βαμβάκι συνδυάζονται αριστοτεχνικά για να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που προσφέρει βάθος και αίσθηση θαλπωρής. Η τέχνη του layering επιτρέπει τον συνδυασμό διαφορετικών υφών, υλικών και σχεδίων σε πολλαπλά επίπεδα, μετατρέποντας το υπνοδωμάτιο σε ένα προσωπικό «καταφύγιο».

Η χρωματική παλέτα της συλλογής, με αποχρώσεις terracotta, sage green, cream και deep rose, προσφέρει μια γήινη και ταυτόχρονα σύγχρονη αίσθηση. Οι τόνοι αυτοί αποτελούν την τελευταία λέξη της μόδας, ενώ παράλληλα δημιουργούν μια ζεστή, ήρεμη και οικεία ατμόσφαιρα που σας προσκαλεί να χαλαρώσετε και να απολαύσετε κάθε στιγμή στο σπίτι.

Η συλλογή Timeless Aesthetics δεν ακολουθεί απλώς τις τάσεις. Τις μεταφράζει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για το σπίτι, όπου η ποιότητα και η λειτουργικότητα συναντούν την υψηλή αισθητική. Είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιζητούν έναν τρόπο ζωής που αποπνέει γαλήνη και διαχρονική ομορφιά.

