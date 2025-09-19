Τα adidas originals παρουσίασαν το “The Sound of Superstar(s)” στο Παρίσι

Το “The Sound of Superstar(s)”, η γιορτή αφιερωμένη στο εμβληματικό adidas Superstar, γέμισε την adidas arena σε μια πρωτοφανή μουσική εκδήλωση στο κέντρο του Παρισιού

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η adidas arena, ο σύγχρονος urban πολυχώρος εκδηλώσεων και σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά στο Παρίσι, μετατράπηκε σε ένα μοναδικό μουσικό σκηνικό και φιλοξένησε την εκδήλωση "The Sound of Superstar(s)": μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο εμβληματικό παπούτσι Superstar της adidas και την πολιτιστική του επίδραση.

Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν live εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Angèle, Asake, Luidji, Shygirl, Theodora, La Mano 1.9, ο DJ SSSound, και η χορογράφος Marion Motin με το χορευτικό της σχήμα, υπό την παρουσίαση της Mariana Benenge. Κάθε καλλιτέχνης ανέδειξε το Superstar με το δικό του μοναδικό στυλ, με τον La Mano 1.9 να φοράει μια αποκλειστική custom έκδοση.

Η συναυλία ήταν δωρεάν για το κοινό, αποδεικνύοντας πώς το Superstar εξακολουθεί να εμπνέει νέες γενιές μέσα από τη μουσική και την κουλτούρα του δρόμου. Τα εισιτήρια μοιράστηκαν κυρίως μέσω της κοινότητας adiClub, ενώ τα τελευταία 600 διατέθηκαν στο flagship κατάστημα της Champs-Élysées, προκαλώντας ουρές γύρω από το τετράγωνο.

Στο "The Sound of Superstar(s)", οι επισκέπτες βίωσαν μια πλήρη εμπειρία takeover που περιλάμβανε: οπτικό υλικό της καμπάνιας και φωτογραφίες σε όλο τον χώρο και τη σκηνή, παρουσίαση των νέων συλλογών Superstar και Firebird, καθώς και περιορισμένης έκδοσης merchandise διαθέσιμο στο adidas arena και σε τέσσερα καταστήματα adidas στο Παρίσι.

Απο την Ελλάδα δύο καλλιτέχνες, ταλέντα της νέας γενιάς η Lila Trianti και ο Chris Karakatsanis ήταν καλεσμένοι της adidas Greece σε αυτή τη γιορτή και είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία.

Η συναυλία αποτέλεσε μέρος ενός ευρωπαϊκού εορτασμού του Superstar, με συνδέσεις σε λανσαρίσματα προϊόντων, digital περιεχόμενο και retail δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025.