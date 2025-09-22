Aveda Congress 2025: Μια παγκόσμια γιορτή δημιουργικότητας και καινοτομίας

Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στη Μινεάπολη η 21η έκδοση του Aveda Congress, που συγκέντρωσε περισσότερους από 2.000 καλλιτέχνες, ιδιοκτήτες σαλονιών ομορφιάς, συνεργάτες και ομιλητές από όλο τον κόσμο. Το Aveda Congress αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα στον χώρο της ομορφιάς, αφιερωμένο στην καλλιτεχνική έκφραση, την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη φροντίδα για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Κατά τη διάρκεια της πολυήμερης διοργάνωσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντλήσουν έμπνευση από μερικούς από τους κορυφαίους καλλιτέχνες παγκοσμίως, να γνωρίσουν νέες τεχνικές κομμωτικής και να μοιραστούν το όραμα της Aveda για έναν καλύτερο κόσμο.

Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η παρουσίαση του νέου προϊόντος Abundant Blowout, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με Aveda Artists και υπόσχεται πλούσιο, γεμάτο όγκο αποτέλεσμα. Το προϊόν παρουσιάστηκε μέσα από ζωντανές επιδείξεις στη σκηνή, αποκαλύπτοντας τις νέες τάσεις για το “supermodel volume” των ’90s που επιστρέφει δυναμικά.

Το Congress φιλοξένησε επίσης εντυπωσιακές καλλιτεχνικές παρουσιάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους hairstylists, που έφεραν στη σκηνή avant-garde δημιουργίες, έντονα χρώματα και εκφραστικά hair looks, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η Aveda βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες μέσα από διαδραστικούς χώρους, να γνωρίσουν τα αρώματα φυτικής προέλευσης της Aveda και να ανακαλύψουν τις επόμενες κυκλοφορίες προϊόντων.

Στο ίδιο πνεύμα διάχυσης γνώσης και έμπνευσης, η AVEDA συνεχίζει να επενδύει ενεργά και σε τοπικό επίπεδο, προσφέροντας μοναδικές εκπαιδευτικές εμπειρίες στην Ελλάδα. Στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου, η AVEDA Greece φιλοξένησε μία μοναδική εκπαιδευτική διοργάνωση στην νεοσύστατη σχολή TEO THE SCHOOL στο Μαρούσι, με εκπαιδευτές την Kristina Vincetic, AVEDA EMEA Color Educator, τον Μηνά Τσιράγγελο AVEDA Education Manager Balkans, και τους AVEDA Color Educators Έφη Χατζηιωάννου και Παναγιώτη Σαββίδη. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν οι νέες καινοτομίες επαγγελματικής βαφής της μάρκας, Full Spectrum Demi-Permanent Hair Vegan Colour και High-Lift Enlightener 9+, μέσα από εμπνευστικές παρουσιάσεις, live επιδείξεις και fall winter hair trends.

Τα κουρέματα επιμελήθηκε η ομάδα του ΤΕΟ THE SCHOOL με επικεφαλείς τον Χάρη Τζβελεκίδη και την Εμμανουέλα Σφακιανάκη και το μακιγιάζ των μοντέλων επιμελήθηκε η ομάδα της MAC Cosmetics Greece.

Οι συμμετέχοντες AVEDA Colorists είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε προηγμένες τεχνικές, όπως το Airtouch και ο συνδυασμός του με το Balayage, σε διαδραστικά workshops που ανέδειξαν τη δύναμη της δημιουργικότητας, της ακρίβειας και της εξατομικευμένης προσέγγισης στην τέχνη του επαγγελματικού χρώματος μαλλιών.

Το Aveda Congress 2025 αποτέλεσε μια δυναμική γιορτή της τέχνης των μαλλιών, μια επιβεβαίωση της δύναμης της παγκόσμιας κοινότητας της Aveda και μια ζωντανή απόδειξη του ταλέντου και του πάθους που ενώνει το δίκτυο της μάρκας σε όλο τον κόσμο.



