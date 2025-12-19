Bobbi Brown Wrapped in Wonder Holiday Collection: Η μαγεία της λάμψης σε μια συλλογή μακιγιάζ!

Αυτές τις γιορτές, η Bobbi Brown σας προσκαλεί να αφεθείτε στη μαγεία της λάμψης με τη Limited Edition συλλογή Wrapped in Wonder Holiday Collection!

Μια εκλεπτυσμένη και μια προσεκτικά επιμελημένη σειρά από make up essentials που μεταμορφώνουν το γιορτινό μακιγιάζ σε μια εμπειρία κομψότητας και ανεπιτήδευτης πολυτέλειας! Υπέροχα προϊόντα ομορφιάς για να χαρίσουμε στον εαυτό μας ή στους αγαπημένους μας για καθηλωτικά statement looks με αιθέριες, φωτεινές υφές. Η συλλογή αναδεικνύει το πνεύμα των Χριστουγέννων με την υπογραφή της Bobbi Brown — artistry, διαχρονική κομψότητα και φυσική ομορφιά.

LUXE LIPSTICK

Αναδείξτε τα χείλη σας με το Luxe Lipstick — μια πολυτελή σύνθεση εμπλουτισμένη με συστατικά περιποίησης, που χαρίζει χρώμα με την φροντίδα ενός skincare προϊόντος. Eίναι διαθέσιμο σε 3 limited-edition, γιορτινές αποχρώσεις με διάρκεια έως και 10 ώρες και σύνθεση που δεν μουτζουρώνει. Το Luxe Lipstick γλιστρά απαλά στα χείλη, αφήνοντάς τα λεία, ενυδατωμένα και πολυτελώς απαλά. Η προηγμένη του σύνθεση μειώνει την όψη των γραμμών και προσφέρει στα χείλη μια αίσθηση πολυτέλειας που διαρκεί — κάνοντάς τα λαμπερά και ακαταμάχητα.





LUXE EYE SHADOW DUO

Ανακαλύψτε τα limited-edition Luxe Eye Shadow Duos, που συνδυάζουν λαμπερές, υψηλής έντασης αποχρώσεις για εντυπωσιακά, γιορτινά looks που ακτινοβολούν στο mood των γιορτών. Εμπλουτισμένες με pigments υψηλής απόδοσης, οι σκιές προσφέρουν πολυδιάστατο και τρισδιάστατο αποτέλεσμα, χαρίζοντας χρώμα με απόλυτη καθαρότητα και ένταση. Η καινοτόμα, βελούδινη υφή τους γλιστρά απαλά στο βλέφαρο και αναμειγνύεται χωρίς κόπο, επιτρέποντας τη δημιουργία ενός εκθαμβωτικού, εορταστικού eye look με αβίαστη κομψότητα.



PINK MIRAGE EYE SHADOW PALETTE

Από απαλές ροζ έως γήινες αποχρώσεις για κάθε περίσταση, η 5-σκιών Pink Mirage Palette είναι το απόλυτο must-have για looks που θα λατρέψετε όλη τη σεζόν.

«Οι flushed αποχρώσεις της δημιουργούν μια θερμή, ροδαλή λάμψη που χαρίζει ένα φρέσκο, σύγχρονο αποτέλεσμα», όπως σημειώνει και ο Pro Artist της Bobbi Brown, Σωτήρης Λάμπρου.





SWEET DECADENCE EYE SHADOW PALETTE

Η νέα Sweet Decadence Palette είναι η απόλυτη πρόταση για τις γιορτές — μια επιμελημένη συλλογή 8 αποχρώσεων που ισορροπούν ανάμεσα στα neutral mattes και λαμπερές ιριδίζουσες αποχρώσεις. Στο κέντρο της, μια ευέλικτη, απαλή μαύρη σκιά δίνει έμπνευση για υπέροχα γιορτινά looks. Οι matte αποχρώσεις έχουν βελούδινη υφή που εφαρμόζονται ομοιόμορφα, χαρίζοντας έντονο, blendable χρώμα, ενώ οι shimmer τόνοι προσφέρουν ένα φωτεινό, frosted αποτέλεσμα για effortless λάμψη. Οι topper αποχρώσεις, με την αέρινη και αισθησιακή υφή τους, χαρίζουν ένα διάφανο, φωτεινό πέπλο λάμψης που αγκαλιάζει το βλέμμα. Μπορούν να φορεθούν μόνες τους για διακριτικά glowy lools ή να συνδυαστούν με άλλες αποχρώσεις, προσθέτοντας βάθος και πολυδιάστατη ένταση στο look.



BOBBI BROWN BEAUTY ESSENTIALS

To απόλυτο holiday gift set για κάθε λάτρη της λάμψης και της φυσικής ομορφιάς. Το Bobbi Brown Beauty Essentials συγκεντρώνει σε ένα μοναδικό επταπλό σετ όλα όσα χρειάζεσαι για ένα effortless, λαμπερό look — από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Στο σετ θα βρεις: Vitamin Enriched Face Base (50ml)

Mini Long-Wear Cream Shadow Stick in Moonstone Kajal Eyeliner (Waterproof) in Black Smokey Eye Mascara in Black Mini Highlighting Powder in Pink Glow Pot Rouge in Pink Flame Crushed Oil-Infused Gloss in New Romantic





MINI SHADOW STICK DUO

Δύο mini αποχρώσεις, ατελείωτες δυνατότητες! Τα best-selling eye shadow sticks της Bobbi Brown επιστρέφουν σε πρακτική mini μορφή, στις πιο αγαπημένες αποχρώσεις — Golden Pink και Dusty Mauve. Ιδανικά για εύκολη, γρήγορη εφαρμογή και φωτεινό βλέμμα σε κάθε περίσταση. «Τέλεια για effortless εφαρμογή on the go. Απλώστε το Golden Pink σε όλο το βλέφαρο και προσθέστε το Dusty Mauve για μια διακριτική, γιορτινή πινελιά.» — Σωτήρης Λάμπρου, Global Pro Artist.

MINI CRUSHED OIL-INFUSED GLOSS TRIO

Για τις λάτρεις των glossy χειλιών — αυτό το σετ είναι ό,τι χρειάζονται. Τρία Crushed Oil-Infused Glosses χαρίζουν ενυδάτωση και εκτυφλωτική λάμψη, σε αποχρώσεις Slow Jam, In the Buff και Bare Sparkle. Η σύνθεσή τους, εμπλουτισμένη με φυτικά έλαια, Υαλουρονικό Οξύ και Βιταμίνες C & E, προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση ενυδάτωσης, ενώ τα χείλη δείχνουν λεία, απαλά και γεμάτα λάμψη. Με μη κολλώδη υφή και high-shine αποτέλεσμα, κάθε πέρασμα αφήνει ένα πέπλο χρώματος — από φυσικό nude έως λαμπερό, statement gloss.





LONG-WEAR CREAM SHADOW STICK

Το εμβληματικό Long-Wear Cream Shadow Stick της Bobbi Brown επιστρέφει σε έξι limited-edition αποχρώσεις. Η απαλή, κρεμώδης υφή του εφαρμόζεται εύκολα, χαρίζοντας από διακριτική λάμψη έως πιο έντονο, πολύχρωμο αποτέλεσμα — πάντα με φυσικό, refined φινίρισμα. Χάρη στη μεταξένια σύνθεσή του, σβήνει πανεύκολα χωρίς πινέλο, προσφέροντας σταθερό, άψογο αποτέλεσμα που διαρκεί όλη μέρα. Ένα προϊόν-κλειδί για effortless, polished eye looks — όπου κι αν πάτε.

DUAL-ENDED LONG-WEAR CREAM SHADOW STICK DUO

Ονειρεύεστε λαμπερό, γιορτινό βλέμμα αλλά δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε; Τα Dual-Ended Long-Wear Cream Shadow Sticks της Bobbi Brown συνδυάζουν δύο συμπληρωματικές αποχρώσεις σε ένα προϊόν, προσφέροντας πλούσιο, μεταξένιο χρώμα που απλώνεται και σβήνει με απόλυτη ευκολία. Η κρεμώδης σύνθεση στεγνώνει γρήγορα, εξασφαλίζοντας 24ωρη διάρκεια χωρίς μουντζούρες ή ανάγκη για διορθώσεις. Οι shimmer και metallic υφές χαρίζουν φωτεινό, πολυδιάστατο αποτέλεσμα που αναδεικνύει το βλέμμα με κάθε πέρασμα.

VITAMIN ENRICHED FACE BASE DUO

Αποκτήστε τη βάση για κάθε εορταστικό look με το πιο εμβληματικό προϊόν της Bobbi Brown.Το Vitamin Enriched Face Base Duo συνδυάζει ενυδάτωση και προετοιμασία σε ένα βήμα, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως moisturizer και primer. Θρέφει, λειαίνει και τονώνει την επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα φρέσκο, plump αποτέλεσμα — ιδανικό για το μακιγιάζ που θα ακολουθήσει. «Κάνε απαλό μασάζ στην επιδερμίδα για να δημιουργήσεις μια λεία, ενυδατωμένη βάση για το μακιγιάζ.» — Hannah Murray, Global Artistic Director.





CLEANSE AND PRIME SKINCARE SET

Όλα όσα χρειάζεστε για να προετοιμάσετε την επιδερμίδα σας για ένα λαμπερό, party-ready look — και να αφαιρέσετε τα πάντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το νέο skincare trio της Bobbi Brown περιλαμβάνει: Vitamin Enriched Face Base,Vitamin Enriched Eye Base,Soothing Cleansing Oil, για καθαρισμό πριν και μετά τη γιορτινή λάμψη.



VITAMIN ENRICHED FACE BASE DUO

Το Vitamin Enriched Smoothing Serum αποτελεί το πρώτο βήμα της επαγγελματικά εγκεκριμένης ρουτίνας Bobbi Brown, προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της νύχτας και αφήνοντας την επιδερμίδα λεία, φωτεινή και έτοιμη για μακιγιάζ. Σε συνδυασμό με το best-seller Vitamin Enriched Face Base — το hybrid προϊόν primer και moisturizer που πωλείται κάθε εννέα δευτερόλεπτα παγκοσμίως — η επιδερμίδα αποκτά φυσική λάμψη, ελαστικότητα και την ιδανική βάση για ένα flawless foundation.

KAJAL LINER & MASCARA DUO

Αποκαλύψτε το μυστικό για ένα effortless, έντονα τονισμένο βλέμμα με αυτό το limited-edition σετ, που περιλαμβάνει το 24-Hour Kajal Eye Liner σε μαύρη απόχρωση για ομαλή, ακριβή εφαρμογή και το Smokey Eye Mascara για βλεφαρίδες με πλούσιο όγκο και έντονο διαχωρισμό. Το απόλυτο duo για να δημιουργήσετε τα πάντα — από διακριτική ένταση έως ένα τολμηρό, σαγηνευτικό eye look.

