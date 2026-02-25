Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου FW26: Οι τάσεις ομορφιάς που ξεχώρισαν στο catwalk

Τα beauty looks που σχολιάστηκαν περισσότερο

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, η προσοχή στρέφεται στις μητροπόλεις της μόδας και τα shows που διαμορφώνουν τον χάρτη των τάσεων της επόμενης σεζόν. Πέρα από τις πασαρέλες και τα front rows όμως, αυτό που μένει χαραγμένο στη μνήμη είναι τα beauty looks που παρουσιάζονται στο catwalk.

Το Λονδίνο έχει αυτή τη μοναδική ικανότητα να ισορροπεί ανάμεσα στο εκκεντρικό και το φορέσιμο. Δεν φοβάται το χρώμα, δεν αποφεύγει την υπερβολή, αλλά ξέρει και πώς να κάνει το minimal να δείχνει συναρπαστικό. Και κάπου εκεί βρίσκεται η μαγεία: στα beauty looks που μπορεί να ξεκίνησαν στην πασαρέλα, αλλά μοιάζουν έτοιμα να «βγουν» στον δρόμο, στα social, στην καθημερινή ζωή.

Από φρέσκες, σχεδόν «γυμνές» επιδερμίδες μέχρι έντονες χρωματιστές σκιές και κομψά chignons, η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου FW26 απέδειξε ότι η ομορφιά δεν έχει μία μόνο κατεύθυνση ή διάθεση. Ακολουθούν τα beauty looks που ξεχώρισαν στο catwalk και που θα εμπνεύσουν τις εμφανίσεις της επόμενης σεζόν:

Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου FW26: Τα ωραιότερα beauty looks

Flyways but make them fashion

Ο οίκος Erdem μας κάλεσε να «αγκαλιάσουμε» τις ατίθασες φύτρες των μαλλιών μας, κάνοντάς τες μέρος του beauty look στο FW26 show του. Τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας τα μαλλιά τους πιασμένα σε updos, αλλά και ελεύθερα σε textured styles, με φύτρες να κοσμούν τα μέτωπά τους κοντά στη γραμμή των μαλλιών.

Chic Chignons

Ενώ τα πολύ ανοιχτόχρωμα, σχεδόν «σβησμένα» φρύδια και το γκρι μακιγιάζ ματιών έχει συνηφαστεί με πιο edgy και goth αισθητική, στο show του οίκου Richard Quinn είδαμε την πιο refined εκδοχή τους. Αντλώντας έμπνευση από τον glamour χαρακτήρα της συλλογής, ο hairstylist Sam McKnight ολοκλήρωσε το beauty look με απόλυτα λεία, αρχιτεκτονικά chignons.

Bronzed Skin & Hair Flowers

Στο show του brand Annie's, τα μοντέλα περπάτησαν στο catwalk έχοντας μπρονζέ επιδερμίδα και λαμπερό, ηλιοκαμένο μακιγιάζ, ενώ τα σγουρά μαλλιά τους στολίστηκαν με τροπικά λουλούδια, φέρνοντας λίγο από το καλοκαίρι στο χειμώνα του 2026.

Colorful Eyeshadow

Αν πιστεύεις πως τα έντονα χρώματα στα μάτια και το glitter είναι μόνο για τα μουσικά φεστιβάλ και τα raves, ξανασκέψου το. Τα μοντέλα στο show του οίκου Fam Irvoll παρουσίασαν τη χειμερινή εκδοχή των colorful eyes, τονίζοντας το βλέμμα τους με χρωματιστές σκιές και μία δόση διακριτικού shimmer.