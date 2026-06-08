Makeup Hacks: Τι χρώματα ταιριάζουν σε σταρένια επιδερμίδα

Οι αποχρώσεις που πρέπει οπωσδήποτε να προσθέσεις στο νεσεσέρ σου

Η σταρένια επιδερμίδα θεωρείται από τις πιο "εύκολες" και ευέλικτες βάσεις στο μακιγιάζ, γιατί έχει αυτή τη φυσική ζεστασιά που δένει όμορφα με πολλές αποχρώσεις. Δεν είναι ούτε πολύ ανοιχτή ούτε πολύ σκούρα, και αυτό της επιτρέπει να υποστηρίζει τόσο έντονα όσο και πιο φυσικά looks χωρίς να δείχνει υπερβολικό το αποτέλεσμα. Τι χρώματα ταιριάζουν σε σταρένια επιδερμίδα λοιπόν;

Τι χρώματα ταιριάζουν σε σταρένια επιδερμίδα

Ζεστές γήινες αποχρώσεις

Οι γήινες αποχρώσεις είναι από τις πιο ασφαλείς και κολακευτικές επιλογές για τις στρένιες επιδερμίδες. Τόνοι όπως το καφέ, η καραμέλα, η τερακότα και το μπρονζέ δένουν αρμονικά με το φυσικό χρώμα του δέρματος και δημιουργούν ένα πολύ κομψό και "ζεστό" αποτέλεσμα. Στα μάτια, οι καφέ σκιές δίνουν βάθος χωρίς να σκληραίνουν το βλέμμα, ενώ στα χείλη τα nude με καφέ ή ροδακινί βάση δείχνουν φυσικά αλλά περιποιημένα.

Ροζ και ροδακινί

Αν θέλεις ένα πιο νεανικό και φωτεινό αποτέλεσμα, οι ροζ και ροδακινί αποχρώσεις είναι ιδανικές. Στις σταρένιες επιδερμίδες δεν δείχνουν "ξεπλυμένες", όπως μπορεί να συμβεί σε πολύ ανοιχτές επιδερμίδες, αλλά αποκτούν μια όμορφη ζωντάνια. Ένα ζεστό ροζ ρουζ ή ένα ροδακινί κραγιόν μπορεί να δώσει αμέσως πιο ξεκούραστη όψη στο πρόσωπο, ενώ οι αντίστοιχες σκιές στα μάτια προσθέτουν φρεσκάδα και νεανικότητα.

Χρυσό και μπρονζέ

Οι μεταλλικές αποχρώσεις, όπως το χρυσό και το μπρονζέ, είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές για τις σταρένιες επιδερμίδες. Ταιριάζουν απόλυτα με τον φυσικό τους τόνο και ενισχύουν τη ζεστασιά τους. Ένα χρυσό shimmer στο κινητό βλέφαρο ή ένα μπρονζέ highlighter στα ζυγωματικά είναι αρκετό για να δώσει αυτό το τόσο κολακευτικό "ηλιοκαμένο" αποτέλεσμα που όλες θέλουμε. Αυτές οι αποχρώσεις είναι ιδανικές ειδικά για βραδινό μακιγιάζ ή πιο glam εμφανίσεις.

Έντονα χρώματα για statement looks

Οι σταρένιες επιδερμίδες μπορούν να υποστηρίξουν όμως και πιο έντονες αποχρώσεις, αρκεί να χρησιμοποιηθούν σωστά. Το κοραλί, το μπορντό αλλά και το βαθύ μωβ δείχνουν εντυπωσιακά στα μάτια, ενώ ένα κόκκινο κραγιόν μπορεί να τονίσει τα χείλη κάνοντας τη συνολική εμφάνιση να δείχνει πιο δυναμική.

Πώς να επιλέγεις σωστά τις αποχρώσεις

Το πιο σημαντικό στην επιλογή των σωστών χρωμάτων είναι να λαμβάνεις υπόψη τους υποτόνους της επιδερμίδας σου. Αν έχεις πιο θερμό σταρένιο τόνο, προτίμησε χρυσά, καφέ και πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Αν ο τόνος σου είναι πιο ουδέτερος, μπορείς να πειραματιστείς και με ροζ ή ψυχρότερες αποχρώσεις. Σε κάθε περίπτωση, μην ξεχνάς να κρατάς μια ισορροπία στο μακιγιάζ σου: Αν τα μάτια είναι έντονα, κράτησε τα χείλη πιο ήπια και το αντίστροφο.