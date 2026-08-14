Οι αποχρώσεις και οι υφές που πρέπει να αναζητήσεις

Όσο καλή κι αν είναι η κρέμα που χρησιμοποιείς, υπάρχουν ημέρες που η περιοχή κάτω από τα μάτια μαρτυρά την κούραση, την αϋπνία και την ταλαιπωρία της μέρας, καλώντας για λίγη επιπλέον βοήθεια. Το σωστό κονσίλερ μπορεί να κάνει πραγματική διαφορά, χαρίζοντας πιο ξεκούραστη και φωτεινή όψη στο βλέμμα. Δεν είναι όμως όλα τα κονσίλερ ίδια ή κατάλληλα για τη συγκεκριμένη περιοχή. Για να καλύψεις αποτελεσματικά τους μαύρους κύκλους, χρειάζεται να λάβεις υπόψη σου τρία βασικά στοιχεία: την απόχρωση, την υφή και το φινίρισμα του προϊόντος. Πάμε να δούμε πώς μπορείς να κάνεις την καλύτερη δυνατή επιλογή:

Πώς να καλύψεις τους μαύρους κύκλους

Επίλεξε την ιδανική απόχρωση

Το μεγαλύτερο λάθος στην επιλογή κονσίλερ είναι η προσπάθεια να καλύψουμε τους μαύρους κύκλους μόνο με ένα πολύ ανοιχτό χρώμα. Στην πραγματικότητα, η σωστή διόρθωση ξεκινά από την κατανόηση του υποτόνου της σκιάς κάτω από τα μάτια. Αν οι μαύροι κύκλοι σου έχουν μπλε ή μωβ αποχρώσεις, χρειάζεσαι ένα κονσίλερ με πιο ζεστό υποτόνο, όπως ροδακινί ή σομόν, που θα λειτουργήσει διορθωτικά, εξουδετερώνοντας το ψυχρό χρώμα και κάνοντας την περιοχή να δείχνει πιο φωτεινή. Για καφέ ή κιτρινωπούς μαύρους κύκλους, προτίμησε κονσίλερ με πιο θερμές, χρυσαφένιες ή κιτρινωπές αποχρώσεις.

Διάλεξε τη σωστή υφή

Η περιοχή κάτω από τα μάτια είναι πιο λεπτή και ευαίσθητη από το υπόλοιπο πρόσωπο, γι’ αυτό η υφή του κονσίλερ είναι εξίσου σημαντική με το χρώμα. Αν έχεις ξηρή επιδερμίδα ή λεπτές γραμμές, επίλεξε κρεμώδεις, ενυδατικές φόρμουλες που «λιώνουν» πάνω στο δέρμα και δεν τονίζουν τις γραμμές. Αντίθετα, απόφυγε τις πολύ ματ και παχύρρευστες υφές, που μπορεί να δείξουν βαριές και να κάνουν τις λεπτές γραμμές πιο εμφανείς.

Επίπεξε το πιο κολακευτικό φινίρισμα

Όσον αφορά το φινίρισμα τώρα, προτίμησε προϊόντα με σατινέ ή φυσικό τελείωμα, που αντανακλούν διακριτικά το φως και κάνουν την περιοχή να δείχνει πιο ξεκούραστη. Αντίθετα, απόφυγε τα πολύ ματ κονσίλερ, καθώς αν και δείχνουν πιο σταθερά, συχνά στερούν από την περιοχή αυτή τη φρέσκια, λαμπερή όψη που θέλουμε και «κάθονται» στις λεπτές γραμμές.

Εφάρμοσέ το σωστά

Το μυστικό δεν είναι να βάλεις μεγάλη ποσότητα προϊόντος, αλλά να το εφαρμόσεις στρατηγικά. Πριν από το κονσίλερ, φρόντισε να ενυδατώσεις καλά την περιοχή. Έπειτα, εφάρμοσε μια μικρή ποσότητα στην εσωτερική γωνία του ματιού και εκεί όπου υπάρχει η μεγαλύτερη σκιά και ταμπονάρισε απαλά με το δάχτυλο, ένα σφουγγαράκι ή ένα πινέλο για να κάνεις καλό blending. Αν θέλεις, σέταρε ελαφρά την περιοχή με μια λεπτόκοκκη πούδρα για να ολοκληρώσεις το αποτέλεσμα.