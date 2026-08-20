Πώς να βάλεις σωστά το κονσίλερ μετά τα 50

Η τεχνική που χαρίζει ξεκούραστο και φωτεινό βλέμμα

Το κονσίλερ είναι κάτι σαν μαγικό ραβγάκι του μακιγιάζ. Μερικές μικρές πινελιές αρκούν για να φωτίσουν το βλέμμα, να μειώσουν οπτικά τα σημάδια της κούρασης και να χαρίσουν μια πιο ξεκούραστη εικόνα στο πρόσωπο. Μετά τα 50, όμως, το σκηνικό αλλάζει. Η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια γίνεται πιο λεπτή, οι ρυτίδες πιο έντονες και το κονσίλερ τείνει να «κάθεται» στις γραμμές αντί να τις καλύπτει. Γι' αυτό ακριβώς και οι makeup artists επιμένουν ότι σε αυτήν την ηλικία, το μυστικό δεν βρίσκεται στο ίδιο το προϊόν, αλλά στην τεχνική εφαρμογής του.

Πώς να εφαρμόζεις σωστά το κονσίλερ μετά τα 50

Ξεκίνα προετοιμάζοντας την περιοχή, με ένα primer ή μια ανάλαφρη κρέμα ματιών. Στη συνέχεια, αντί να καλύψεις ολόκληρη την περιοχή κάτω από τα μάτια με μια παχιά στρώση κονσίλερ, τονίζοντας έτσι τις γραμμές, εφάρμοσε πολύ μικρή ποσότητα μόνο στα σημεία όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη, όπως στην εσωτερική γωνία του ματιού, εκεί όπου συνήθως η σκιά είναι πιο έντονη, και ελάχιστα στην εξωτερική γωνία.

Στη συνέχεια, άπλωσε το προϊόν με απαλές ταμποναριστές κινήσεις χρησιμοποιώντας ένα μικρό νωπό σφουγγαράκι ή τις άκρες των δαχτύλων σου, καθώς η θερμότητα του δέρματος θα βοηθήσει το κονσίλερ να ενσωματωθεί καλύτερα στην επιδερμίδα. «Ανέβασε» το κονσίλερ προς τα πάνω και προς τους κροτάφους, έτσι ώστε να πετύχεις ένα πολύ διακριτικό lifting effect κι απόφυγε να το «τραβήξεις» χαμηλά προς τα μάγουλα, καθώς έτσι το αποτέλεσμα μπορεί να δείχνει πιο βαρύ και το βλέμμα πιο βαρύ.

Τώρα είναι σημαντικό να δώσεις χρόνο στο προϊόν να «καθίσει» πριν συνεχίσεις με τα επόμενα βήματα του μακιγιάζ. Περίμενε περίπου μισό λεπτό μετά την εφαρμογή και στη συνέχεια πίεσε ξανά απαλά με το σφουγγαράκι ή με τα ακροδάχτυλά σου, απομακρύνοντας έτσι την περίσσεια προϊόντος που διαφορετικά θα μπορούσε να συγκεντρωθεί στις λεπτές γραμμές.

Αν θέλεις να σετάρεις το προϊόν, χρησιμοποίησε μια πολύ μικρή ποσότητα από μία λεπτόκοκκη πούδρα μόνο στα σημεία που χρειάζεται. Θυμήσου ότι η υπερβολική πούδρα μπορεί να αφυδατώσει οπτικά την περιοχή κάτω από τα μάτια και να κάνει την επιδερμίδα να δείχνει πιο ώριμη και τις γραμμές πιο έντονες.