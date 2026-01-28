Τα bridal nail looks στα οποία θα πεις το μεγάλο «ναι»

Όταν μιλάμε για νυφικό μανικιούρ, η διαχρονική κομψότητα είναι πάντα το ζητούμενο. Τα minimal, καθαρά σχέδια που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των χεριών παραμένουν σταθερά στις πρώτες επιλογές των νυφών, ανεξαρτήτως τάσεων. Το γαλλικό μανικιούρ, οι γαλακτερές ροζ και nude αποχρώσεις, τα soft baby pink νύχια, αλλά και τα glazed nails συνεχίζουν να θεωρούνται safe αλλά εξαιρετικά chic επιλογές, που ταιριάζουν αρμονικά με κάθε στυλ νυφικού και κάθε αισθητική γάμου.

Η διαχρονικότητα αυτών των σχεδίων κρύβεται στην ικανότητά τους να δείχνουν κομψά τόσο στην πραγματικότητα όσο και στις φωτογραφίες, χρόνια μετά. Λεπτές γραμμές, διακριτική λάμψη, ένα μικροσκοπικό στρας ή μια πολύ απαλή περλέ υφή αρκούν για να δώσουν στο μανικιούρ μια νυφική, πολυτελή αίσθηση χωρίς υπερβολές. Άλλωστε, το νυφικό μανικιούρ δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζει, αλλά να συμπληρώνει διακριτικά και αψεγάδιαστα τη συνολική bridal εικόνα.

Ακολουθούν τα 10 πιο διαχρονικά νυφικά μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν την πρόβα στο nail salon:

Νυφικό μανικιούρ: Τα 10 πιο διαχρονικά looks

Glazed

Micro Art

Classic French Manicure

Milky White

Pearl Details

Floral Nail Art

Nude

Iridescent

Baby French

Ombre