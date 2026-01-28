Νυφικό μανικιούρ: 10 διαχρονικά στιλ που θα επέλεγε μια classy νύφη
Βίκυ Χριστοπούλου
28 Ιανουαρίου 2026
Όταν μιλάμε για νυφικό μανικιούρ, η διαχρονική κομψότητα είναι πάντα το ζητούμενο. Τα minimal, καθαρά σχέδια που αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά των χεριών παραμένουν σταθερά στις πρώτες επιλογές των νυφών, ανεξαρτήτως τάσεων. Το γαλλικό μανικιούρ, οι γαλακτερές ροζ και nude αποχρώσεις, τα soft baby pink νύχια, αλλά και τα glazed nails συνεχίζουν να θεωρούνται safe αλλά εξαιρετικά chic επιλογές, που ταιριάζουν αρμονικά με κάθε στυλ νυφικού και κάθε αισθητική γάμου.
Η διαχρονικότητα αυτών των σχεδίων κρύβεται στην ικανότητά τους να δείχνουν κομψά τόσο στην πραγματικότητα όσο και στις φωτογραφίες, χρόνια μετά. Λεπτές γραμμές, διακριτική λάμψη, ένα μικροσκοπικό στρας ή μια πολύ απαλή περλέ υφή αρκούν για να δώσουν στο μανικιούρ μια νυφική, πολυτελή αίσθηση χωρίς υπερβολές. Άλλωστε, το νυφικό μανικιούρ δεν χρειάζεται να εντυπωσιάζει, αλλά να συμπληρώνει διακριτικά και αψεγάδιαστα τη συνολική bridal εικόνα.
Ακολουθούν τα 10 πιο διαχρονικά νυφικά μανικιούρ για να πάρεις ιδέες πριν την πρόβα στο nail salon:
Νυφικό μανικιούρ: Τα 10 πιο διαχρονικά looks
Glazed
Micro Art
Classic French Manicure
Milky White
Pearl Details
Floral Nail Art
Nude
Iridescent
Baby French
Ombre
