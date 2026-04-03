Αυτό είναι το χρώμα νυχιών που ζητάνε τώρα όλες οι γυναίκες

Η Νο.1 τάση τώρα το Πάσχα

Κάθε εποχή έχει το σήμα κατατεθέν της, ένα χρώμα που ξαφνικά εμφανίζεται παντού: στα nail salons, στα social media, ακόμη και στις βιτρίνες. Αυτή την περίοδο, το χρώμα που κυριαρχεί είνα ένα και δεν είναι άλλο από το κόκκινο. Κλασικό αλλά ταυτόχρονα ανανεωμένο, έντονο αλλά πάντα κομψό, το κόκκινο αποτελεί τη Νο.1 τάση αυτήν την στιγμή, τόσο στα ρούχα, όσο και στα νύχια, με τις manicurists να επιβεβαιώνουν ότι αυτό είναι το πιο συχνό request αυτήν την περίοδο στα nail salons.

Κόκκινο: Το χρώμα νυχιών που ζητάνε όλες τώρα

Προφανώς και η άνοδος της δημοτικότητας του κόκκινου σχετίζεται με το Πάσχα, αφού αυτό είναι το χρώμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής παράδοσης. Από τα κόκκινα αβγά μέχρι τη χαρούμενη ατμόσφαιρα των ημερών, το συγκεκριμένο χρώμα αποπνέει ζεστασιά, ενέργεια και αισιοδοξία. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που αυτή την εποχή πολλές γυναίκες νιώθουν την ανάγκη να στραφούν σε μια πιο δυναμική αλλά ασφαλή beauty επιλογή -και το κόκκινο στα νύχια λειτουργεί σχεδόν σαν φυσική συνέχεια της εποχής.

Φέτος υπάρχει όμως μια μεγάλη διαφορά. Το σύγχρονο κόκκινο δεν είναι αυστηρό ή υπερβολικά glamorous όπως παλαιότερα. Αντίθετα, εμφανίζεται πιο φρέσκο, πιο μοντέρνο, πιο effortless. Βλέπουμε καθαρές, λαμπερές αποχρώσεις, βαθιά κερασί χρώματα αλλά και φωτεινά tomato reds που δείχνουν κομψά τόσο σε κοντά όσο και σε ελαφρώς πιο μακριά νύχια. Το μυστικό κρύβεται στην απλότητα: καλοσχηματισμένα νύχια, έντονη γυαλάδα και καθαρή εφαρμογή που αφήνει το χρώμα να πρωταγωνιστεί.

Το πρώτο βήμα για ένα κομψό και κολακευτικό μανικιούρ είναι βέβαια η επιλογή της σωστής απόχρωσης: τα κόκκινα με μπλε υποτόνους φωτίζουν τις πιο ανοιχτές επιδερμίδες, ενώ τα θερμά κόκκινα δείχνουν ιδιαίτερα κολακευτικά σε σταρένιους ή πιο σκούρους τόνους. Όσον αφορά το σχήμα τώρα, προτίμησε κοντό oval ή soft square, που κάνουν το αποτέλεσμα να δείχνει μοντέρνο και ανεπιτήδευτο και μην παραλείψεις να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με ένα glossy top coat. Αν θέλεις τώρα να υιοθετήσεις ένα πιο παιχνιδιάρικο look, μπορείς να διακοσμήσεις τα νύχια σου με ανοιξιάτικα nail art σχέδια, όπως φλοράλ μοτίβα, κεράσια, πουά ή ακόμα και γεωμετρικές γραμμές.