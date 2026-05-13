Αυτά είναι τα μανικιούρ που επιλέγουν οι πιο κομψές γυναίκες άνω των 50 φέτος την άνοιξη

Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon

Οι πιο stylish γυναίκες άνω των 50 δεν ακολουθούν απλώς τις τάσεις, αλλά τις προσαρμόζουν με τρόπο που αναδεικνύει την κομψότητα και την προσωπικότητά τους. Όσον αφορά το μανικιούρ τους, επιλέγουν αποχρώσεις που δίνουν φρεσκάδα στα χέρια, συμπληρώνοντας την κομψή εικόνα τους.

Αγαπημένες τους επιλογές αυτήν την περίοδο φαίνεται πως είναι τα απαλά ροζ, τα γαλακτερά nude, αλλά και το γαλλικό μανικιούρ, όλα στιλ που κολακεύουν τα άκρα, κάνοντάς τα να δείχνουν «καθαρά», περιποιημένα και ταυτόχρονα πιο μακριά. Πολλές γυναίκες άνω των 50 δεν διστάζουν όμως να εντάξουν και πιο σύγχρονες πινελιές στο μανικιούρ τους, όπως ένα φωτεινό κόκκινο, το οποίο χαρίζει αέρα αυτοπεποίηθησης και θηλυκότητα σε κάθε εμφάνιση. Πολύ δημοφιλές όμως είναι και το chrome mani, δηλαδή το μανικιούρ με διακριτική, σχεδόν μεταλλική λάμψη, το οποίο δείχνει elegant και ταυτόχρονα πολύ μοντέρνο, αφού αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες τάσεις των τελευταίων χρόνων.

Κοινός παρανομαστής όλων είναι τα καλά φροντισμένα άκρα. Οι fashionistas άνω των 50 ξέρουν πολύ καλά πως για να δείχνει το μανικιούρ τους κομψό και «ακριβό» είναι πολύ σημαντικό το σχήμα των νυχιών να είναι αψεγάδιαστο, τα επωνύχια καλά περιποιημένα και τα χέρια ενυδατώμενα.

Ακολουθούν μερικά από τα δικά τους ανοιξιάτικα manis για να πάρεις ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

Τα αγαπημένα μανικιούρ των fashionistas άνω των 50

Chrome Pink

Nude

French Tips

Classic Red

Baby Pink

Bright Red

Taupe

Sheer Pink