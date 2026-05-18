Αυτή είναι η μόνη τάση νυχιών που έχει σημασία τώρα

Ξέχνα το γαλλικό και το chrome. Αυτό είναι το next big thing στα νύχια

'Εκλεισες ραντεβού για νύχια; Ξέχασε τα french tips και τα παστέλ χρώματα. Aν υπάρχει ένα beauty trend που δείχνει ταυτόχρονα playful, artsy και effortless cool φέτος την άνοιξη, αυτό είναι τα striped nails. Είναι graphic χωρίς να είναι υπερβολικά έντονα, νοσταλγικά χωρίς να δείχνουν παιδικά και τόσο ευέλικτα που μπορούν να ταιριάξουν με κάθε στιλ -από minimal έως maximalist.

Πώς να υιοθετήσεις τη μεγαλύτερη τάση στα νύχια για την άνοιξη 2026

Το ωραίο με τις ρίγες στα νύχια είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Μπορείς να κινηθείς κλασικά με δύο χρώματα για ένα καθαρό, chic αποτέλεσμα ή να μπλέξεις πέντε διαφορετικές αποχρώσεις και να δημιουργήσεις κάτι που θυμίζει έργο τέχνης. Οι λεπτές, γραμμές δίνουν μια κομψή, σοφιστικέ αισθητική, ενώ οι πιο χοντρές και ακανόνιστες ρίγες έχουν αυτή τη cool indie διάθεση που βλέπεις συνέχεια στο Pinterest.

Και το καλύτερο; Δεν χρειάζεται καν να κάνεις full striped manicure για να υιοθετήσεις την τάση. Στην πραγματικότητα, τα πιο ενδιαφέροντα nail looks αυτή τη στιγμή είναι τα mismatched σχέδια. Ρίγες δίπλα σε μικροσκοπικά αστέρια, γαλλικό manicure που «σπάει» με γραμμικά στοιχεία, πουά, checkerboard μοτίβα ή abstract swirls που κάνουν κάθε νύχι να μοιάζει διαφορετικό αλλά απόλυτα δεμένο με το υπόλοιπο σετ.

Υπάρχει επίσης κάτι απίστευτα fashion-forward στις ρίγες. Ίσως γιατί μας θυμίζουν τα διαχρονικά Breton tops των Γαλλίδων, ίσως γιατί έχουν αυτή την old-school graphic αισθητική που επιστρέφει δυναμικά στη μόδα. Σε κάθε περίπτωση, τα striped nails καταφέρνουν να δείχνουν ταυτόχρονα retro και σύγχρονα -και αυτό ακριβώς τα κάνει τόσο εθιστικά.

Οι χρωματικοί συνδυασμοί παίζουν επίσης τεράστιο ρόλο. Μπορείς να δοκιμάσεις να συνδυάσεις μαύρο με λευκό για ένα ultra chic αποτέλεσμα, butter yellow με baby blue για ένα απαλό ανοιξιάτικο look, ή έντονα candy colors για ένα dopamine manicure που είναι βέβαιο ότι θα σου φτιάξει τη διάθεση. Ακόμα και οι nude αποχρώσεις αποκτούν ενδιαφέρον όταν «σπάν» με λεπτές γραμμές σε μεταλλικές ή φωτεινές λεπτομέρειες.

Το striped manicure δεν είναι απλώς άλλο ένα nail trend. Είναι μια μικρή μορφή δημιουργικής έκφρασης. Fun αλλά κομψή. Χαοτική αλλά απόλυτα stylish. Δες παρακάτω μερικά από τα δικά μας αγαπημένα ριγέ μανικιούρ και πάρε ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

10 stripped manis για να διαλέξεις

