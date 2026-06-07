5 καλοκαιρινά πεντικιούρ που αξίζει να υιοθετήσεις μέσα στον Ιούνιο

Για να πας προετοιμασμένη στο πρώτο σου ραντεβού στο nail salon

Ο Ιούνιος είναι επίσημα ο μήνας που τα πέδιλα βγαίνουν από την ντουλάπα και τα νύχια των ποδιών απαιτούν ξανά την προσοχή μας. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, τίποτα δεν υποδηλώνει πιο έντονα ότι το καλοκαίρι είναι πραγματικά εδώ όσο ένα προσεγμένο πεντικιούρ και ένα φρέσκο και παιχνιδιάρικο χρώμα στα νύχια των ποδιών. Είναι εκείνη η λεπτομέρεια που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό outfit, από ένα αέρινο, λευκό φόρεμα μέχρι ένα denim shorts & tank top look.

Αυτόν τον μήνα ίσως κλείσεις το πρώτο σου ραντεβού μετά από καιρό και νιώσεις "χαμένη" ανάμεσα στις τόσες διαφορετικές επιλογές στο nail salon. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να ξεδιαλύνουμε το τοπίο και να σου δώσουμε έμπνευση.

Τώρα είναι η τέλεια ευκαιρία για να παίξεις με χρώματα, υφές και στιλ χωρίς να περιορίζεσαι σε old money και quiet luxury "κουτάκια". Από ζωηρά κοραλί και έντονα κόκκινα που φωνάζουν "καλοκαίρι", μέχρι πιο απαλά παστέλ και milky pink αποχρώσεις με chrome φινίρισμα που αποπνέουν κομψότητα και καθαρότητα, οι επιλογές είναι ατελείωτες. Δες παρακάτω μερικά από τα δικά μας αγαπημένα καλοκαιρινά πεντικιούρ για αυτόν το μήνα και πάρε ιδέες πριν το ραντεβού σου στο nail salon:

5 καλοκαιρινά πεντικιούρ για τον Ιούνιο

Tomato Red

Glazed Lilac

Butter Yellow

Aquamarine

Glazed Pink