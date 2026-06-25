Αυτό είναι το μόνο μανικιούρ που αξίζει να ζητήσεις τον Ιούλιο

Κομψό, εντυπωσιακό και ταυτόχρονα σούπερ καλοκαιρινό

Μετά το κοραλί και το φούξια, το κίτρινο είναι αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο hot χρώματα νυχιών του καλοκαιριού. Δικαιώς. Ζεστό, φωτεινό και γεμάτο αισιοδοξία, το κίτρινο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν, κατακτώντας τόσο τις πασαρέλες όσο και τα social media.

Από τις απαλές butter yellow αποχρώσεις μέχρι τους πιο ζωηρούς τόνους που θυμίζουν limoncello, το κίτρινο έχει κερδίσει τις καρδιές των fashion insiders αλλά και πολλών διάσημων beauty icons όπως η Rihanna, η Hailey Bieber και η Charlize Theron, επιβεβαιώνοντας πως είναι ό,τι πιο hot μπορείς να ζητήσεις από την manicurist σου φέτος το καλοκαίρι.

Η πιο μοντέρνα εκδοχή τους είναι τα Yellow Chrome Nails, τα οποία συνδυάζουν τη χαρούμενη αυτή απόχρωση με το χαρακτηριστικό γυαλιστερό φινίρισμα των glazed nails, που έκανε διάσημο η Hailey Bieber. Αν θέλεις να δοκιμάσεις την τάση, υιοθέτησε ένα μονόχρωμο κίτρινο μανικιούρ, στην απόχρωση που επιθυμείς, ή ένα γαλλικό μανικιούρ με κίτρινη άκρη και ζήτησε από την manicurist σου να ολοκληρώσει το look με μία λεπτή στρώση chrome powder. Για ένα πιο παιχνιδιάρικο αποτέλσμα, διάνθισε το mani σου με διακριτικά nail art σχέδια. Όποιο στιλ και να επιλέξεις, το αποτέλεσμα θα είναι ένα μανικιούρ μοντέρνο και πολυδιάστατο που αντανακλά το φως και χαρίζει στα νύχια μια σχεδόν μεταλλική λάμψη.

Όπως καταλαβαίνεις, μπορεί μέχρι σήμερα να είχαμε συνδέσει το chrome effect με λευκές και nude αποχρώσεις, ωστόσο το καλοκαίρι του 2026 αποδεικνύει ότι το κίτρινο είναι ο απόλυτος συμπρωταγωνιστής του. Είτε αγαπάς το μίνιμαλ στιλ, είτε θέλεις να πετύχεις μια statement εμφάνιση, τα Yellow Chrome Nails αποτελούν το δίχως άλλο μία από τις πιο stylish επιλογές της σεζόν. Ιδού 10 looks για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Yellow Chrome Nails: Το πιο hot μανικιούρ του φετινού καλοκαιριού

Cherries

Thick French

Classic French

Ladybugs

Butter Yellow

Mermaid

Short

Tiny Bees

Floral

Ombre