Παιχνιδιάρικα, άκρως καλοκαιρινά και πολύ girly

Το καλοκαίρι τα χρώματα πρωταγωνιστούν και το μανικιούρ γίνεται πιο παιχνιδιάρικο από ποτέ. Ανάμεσα στα looks που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας κάθε χρόνο τέτοια εποχή, υπάρχει ένα που ξεχωρίζει για την girly και μοντέρνα αισθητική του. Ο λόγος για τα όμπρε φούξια νύχια, ένα μανικιούρ που καταφέρνει να είναι εντυπωσιακό χωρίς να δείχνει υπερβολικό, ενώ ταιριάζει τόσο το κοντό, όσο και το πιο μακρύ μήκος.

Είτε το φούξια «σβήνει» σε ένα milky nude είτε συνδυάζεται με πιο έντονους ροζ τόνους, το αποτέλεσμα είναι φωτεινό, φρέσκο και ιδανικό για την περίοδο των διακοπών. Για να κάνεις το αποτέλεσμα να δείχνει πιο ενδιαφέρον, μπορείς να διανθίσεις το μανικιούρ σου με διακριτικά nail art σχέδια ή εναλλακτικά να ολοκληρώσεις το look σου με μία chrome powder για να του χαρίσεις ένα λαμπερό, σχεδόν μεταλλικό φινίρισμα.

Παρακάτω συγκεντρώσαμε τις πιο όμορφες ιδέες με φούξια όμπρε νύχια για να εμπνευστείς και να διαλέξεις το μανικιούρ που θα υιοθετήσεις πριν φύγεις για διακοπές:

Νύχια όμπρε φούξια: 8 μανικιούρ για να διαλέξεις

Chrome

Short

Long

Hot Pink to Magenta

Aura

Three Different Shades

Hot to Light

Pink to Nude