Κομψά, παιχνιδιάρικα, σίγουρα θα σε γεμίσουν κομπλιμέντα

Τι κι αν η μία τάση διαδέχεται την άλλη, τα καλοκαιρινά όμπρε νύχια παραμένουν σταθερά μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στα nail salons αυτήν την περίοδο. Με τις αποχρώσεις να σβήνουν αρμονικά η μία μέσα στην άλλη, τα όμπρε νύχια δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει καλοκαιρινά ηλιοβασιλέματα, εξωτικές παραλίες και ουρανούς βαμμένους σε παστέλ τόνους.

Φέτος, οι τάσεις κινούνται ανάμεσα σε δροσερές αποχρώσεις του γαλάζιου, ζωηρά κοραλλί, ηλιόλουστα κίτρινα και ρομαντικά ροζ που «λιώνουν» το ένα μέσα στο άλλο δημιουργώντας άλλοτε κομψά, άλλο ονειρικά, κι άλλοτε τολμηρά και έντονα μανικιούρ. Είτε συνδυασμένα με κοντό μήκος, είτε με πιο μακρύ, είτε με τετράγωνο, είτε με οβάλ ή αμυγδαλωτό σχήμα, σκέτα ή συνδυασμένα με μίνιμαλ nail art σχέδια, τα όμπρε νύχια καταφέρνουν να δείχνουν πάντα επίκαιρα, κομψά κι απόλυτα stylish.

Εμείς κάναμε τη «βόλτα» μας στο Instagram και συγκεντρώσαμε τα δικά μας αγαπημένα looks με καλοκαιρινά όμπρε νύχια για να πάρεις ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού σου στο nail salon:

Καλοκαιρινά νύχια όμπρε: 12 μανικιούρ για να διαλέξεις

Pastel Blue

Tequila Sunrise

Soft Pink

Purple

Matcha Tips

Pink and Orange

Purple Aura

Baby Pink

Peach

Pink Aura

Matte

Pink Glaze

