ΟΜΟΡΦΙΑ SKINCARE

Juicy & Sweet: Τα ωραιότερα body mist κεράσι

Βίκυ Χριστοπούλου

10 Ιουνίου 2026

body mist κεράσι
IG @barbarakristoffersen
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Ό,τι πιο καλοκαιρινό, μπορείς να φορέσεις τώρα

Αν υπάρχει ένα άρωμα που μυρίζει καλοκαίρι, αυτό είναι σίγουρα το κεράσι. Γλυκό αλλά καθόλου αθώο, φρουτένιο αλλά με μια βαθιά, σχεδόν αισθησιακή ένταση, έχει αυτή τη νοσταλγική αλλά ταυτόχρονα φρέσκια διάθεση που σε κάνει να θέλεις να το φοράς συνέχεια. Είναι από εκείνες τις νότες που δεν περνούν απαρατήρητες. Έχουν χαρακτήρα, παιχνιδιάρικη ενέργεια και σέξι διάθεση.

Ανάλαφρα, καθημερινά αλλά με μια μικρή δόση γλυκιάς υπερβολής, τα body mist κεράσι είναι η ιδανική επιλογή για εσένα που αναζητάς ένα άρωμα γλυκό, ζουμερό και λίγο σκανταλιάρικο για κάθε μέρα. Ιδού τα δικά μας αγαπημένα:

Τα ωραιότερα body mist κεράσι

Be Delicious Ice Pop Very Cherry, DKNY-Απόκτησέ το εδώ

body mist κεράσι

Φρέσκο, γλυκό και φρουτώδες, το Be Delicious Ice Pop Very Cherry είναι ό,τι πιο καλύτερο μπορείς να φορέσεις μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα.

Cherry Milkshake Fragrance Mist, Victoria's Secret-Απόκτησέ το εδώ

body mist κεράσι

Με νότες από γλασαρισμένα κεράσια, vanilla marshmallow crème και ζαχαρωμένα ξύλα, αυτό το body mist θυμίζει ένα γλυκό, λαχταριστό milkshake κεράσι.

Sweet Tooth Cherry Baby Body Mist, Sabrina Carpenter-Απόκτησέ το εδώ

body mist κεράσι

Γλυκό και γκουρμέ, το Sweet Tooth Cherry Baby Body Mist συνδυάζει νότες από καραμελωμένα μήλα, κεράσι, δαμάσκηνο, παιωνία, παπαρούνα, πικρή σοκολάτα, ξύλο κασμίρ, αισθησιακό μόσχο και πατσουλί.

I Love You Cherry Much Hair & Body Mist, Messinian Spa-Απόκτησέ το εδώ

body mist κεράσι

Το I Love You Cherry Much Hair & Body Mist διαθέτει ένα ακαταμάχητο φρουτώδες άρωμα, που θα σε κάνει να το ερωτευτείς, και μια ενυδατική σύνθεση με βιολογικό εκχύλισμα ελιάς και πανθενόλη (pro-B5), που περιποιείται την επιδερμίδα και τα μαλλιά.

Cherry & Whipped Cream Perfume Mist, Sephora Collection-Απόκτησέ το εδώ

body mist κεράσι

Αυτό το mist, με την αέρινη και εξαιρετικά λεπτή υφή του, τυλίγει το σώμα και τα μαλλιά σε ένα απαλά αρωματισμένο πέπλο με νότες από κεράσι και σαντιγί.

body mist κεράσι
body mist κεράσι
body mist κεράσι
body mist κεράσι
body mist κεράσι
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