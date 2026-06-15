Τα πιο ωραία τροπικά αρώματα του φετινού καλοκαιριού

Με νότες από ανανά, μπανάνα και μάνγκο

Αν το καλοκαίρι είχε άρωμα, μάλλον θα μύριζε εξωτικά φρούτα. Τα τροπικά αρώματα επιστρέφουν πιο λαχταριστά από ποτέ, «παντρεύοντας» νότες από καρύδα, μάνγκο, μπανάνα και ανανά, έτοιμα να μας μεταφέρουν νοητά σε ηλιόλουστες παραλίες, ακόμα κι αν βρισκόμαστε ακόμα στην πόλη. Από γλυκές και ζουμερές συνθέσεις μέχρι πιο κομψές εξωτικές δημιουργίες, ακολουθούν τα αρώματα εκείνα που θα σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε κάποιον παραδεισένιο προορισμό:

3+1 νέα καλοκαιρινά τροπικά αρώματα

Olympéa Elixir Eau de Parfum Intense, Rabanne-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το νέο άρωμα εγκλωβίζει τη ηλιακή ζεστασιά των ακτίνων του ηλιοβασιλέματος πάνω στο δέρμα, με μια εκπληκτική έκρηξη από μαλακό, ζουμερό ανανά και ένα ζεστό, ηλιακό μίγμα από πολύτιμο γιασεμί και μια τροπική πινελιά από εθιστικό monoi.

Banana Rush Eau de Parfum, Juliette has a gun-Απόκτησέ το εδώ

Το Banana Rush ξεκινά με ένα δελεαστικό συνδυασμό ώριμης μπανάνας και σιροπιού σφενδάμου, οδηγώντας σε μια πλούσια, τροπική καρδιά από κρεμώδη καρύδα και άνθος φραγκοστάφυλου. Η βάση του αρώματος, με πλούσια βανίλια και βελούδινο σανδαλόξυλο, αφήνει ένα ζεστό, αισθησιακό και παιχνιδιάρικο άρωμα που καθηλώνει.

Euphoria Solar Elixir Parfum Intense, Calvin Klein-Απόκτησέ το εδώ

Το Euphoria Solar Elixir Parfum Intense είναι εμπνευσμένο από τη βανίλια που ανθίζει, δηλαδή το σπάνιο, πράσινο και φρουτώδες στάδιο του άνθους της βανίλιας. Φωτεινό χάρη στη χρυσή ορχιδέα που προσδίδει μια ζεστή λάμψη και γεμάτο με ζουμερό μάνγκο, αυτό το άρωμα ακτινοβολεί με μια ενέργεια που θυμίζει την αίσθηση του ηλιοκαμένου δέρματος.

Starlicious Body Pineapple Mist, Mugler-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το Floral Fruity Gourmand Shimmer άρωμα συνδυάζει νότες από ζουμερό ανανά και κρεμώδεις νότες καρύδας, που αγκαλιάζονται από ένα πέπλο musk