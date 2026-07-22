Αυτά είναι τα καλύτερα αντηλιακά για ροδόχρου νόσο

Μειώνουν την ερυθρότητα, ενώ βοηθούν το δέρμα να παραμένει ήρεμο και ισορροπημένο

Επίμονη ερυθρότητα, ευαισθησία και τάση για ερεθισμούς: Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επιδερμίδας με ροδόχρου νόσο. Τώρα το καλοκαίρι γίνονται ακόμα πιο έντονα λόγω του ήλιου, της ζέστης και της υπεριώδους ακτινοβολίας, καλώντας για αλλαγές στην skincare ρουτίνα, με προτεραιότητα την αντηλιακή προστασία.

Δεν είναι όμως όλες οι φόρμουλες κατάλληλες για αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη επιδερμίδα. Τα καλύτερα αντηλιακά για ροδόχρου νόσο είναι σχεδιασμένα ώστε να προσφέρουν υψηλή προστασία από UVA και UVB ακτίνες, ενώ παράλληλα να σέβονται τον επιδερμικό φραγμό και να μειώνουν την πιθανότητα ερεθισμών. Μπορείς να επιλέξεις αντηλιακά με ή χωρίς χρώμα, αλλά πάντα με ήπιες συνθέσεις, χωρίς άρωμα και με καταπραϋντικά συστατικά, όπως η νιασιναμίδη, η πανθενόλη και η centella asiatica, που βοηθούν το δέρμα να παραμένει ήρεμο και ισορροπημένο.

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα αντηλιακά για ροδόχρου νόσο για να διαλέξεις:

Τα καλύτερα αντηλιακά για ροδόχρου νόσο

Sensitive Red Skin Tinted Cream SPF30, Frezyderm-Απόκτησέ το εδώ

Αυτή η αντηλιακή κρέμα με χρώμα προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστασία και άμεση κάλυψη της έντονης ερυθρότητας και των υπόλοιπων συμπτωμάτων του ευαίσθητου δέρματος, ενώ παράλληλα ανακουφίζει και προλαμβάνει την έξαρσή τους

Photoderm Ultra‑Fluid AR+ SPF50+, Bioderma-Απόκτησέ το εδώ

Το Photoderm AR+ SPF50+ προστατεύει το δέρμα από τις βραχείες και μακρές ακτίνες UVA και UVB, ενώ παράλληλα καταπραΰνει, μειώνει την ερυθρότητα και την αίσθηση θερμότητας.

Fotoultra Redness SPF50, ISDIN-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το αντηλιακό προσώπου υψηλής προστασίας UV συμβάλλει στην πρόληψη και τη διόρθωση των σημαδιών που σχετίζονται με το ευαίσθητο δέρμα που είναι επιρρεπές σε ερυθρότητα και κνησμό. Περιέχει πρεβιοτικά για φυσιολογική ισορροπία του δέρματος και χρωστική ουσία παρεμβολής για άμεσο αποτέλεσμα διόρθωσης.

Roseliane Visible Redness Neutralizing CC Light Tinted Care SPF50+, Uriage-Απόκτησέ το εδώ

Η Roséliane CC Cream χαρίζει ομοιόμορφο δερματικό τόνο, προσθέτει λάμψη στην επιδερμίδα ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ενάντια στις ακτίνες UV. Εμπλουτισμένη με ένα αποκλειστικό συνδυασμό από πατενταρισμένα ενεργά συστατικά, ενυδατώνει και προσφέρει μακράς διάρκειας καταπραϋντική δράση ενάντια στην αίσθηση καύσου αποκαθιστώντας τον επιδερμικό φραγμό και προστατεύοντας το δέρμα από εξωτερικές επιθέσεις.

Antirougeurs Rosamed SPF50+, Avène-Απόκτησέ το εδώ

Το Antirougeurs Rosamed παρέχει ταυτόχρονα διαρκή δράση στην πηγή της ερυθρότητας και πολύ υψηλή προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες, την υπ' αριθμόν ένα απειλή για το δέρμα που είναι επιρρεπές στην ερυθρότητα. Σε μόλις 2 εβδομάδες, μειώνει στο μισό τη συχνότητα εμφάνισης ερυθρότητας και την αίσθηση καύσου κατά 90%, ενώ αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο για 24 ώρες.