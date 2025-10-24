ΒΟΞ: Ο Σπύρος Κασιμάτης για το πώς έχει χαθεί η επικοινωνία στις σχέσεις σήμερα και πώς μπορούμε να έχουμε αληθινή επαφή

Στο 6ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, ο Σπύρος Κασιμάτης, σύμβουλος ψυχικής υγείας και συνεργάτης του Project Parenting, μιλάει για τη δύναμη των συναισθημάτων, τη δυσκολία στην επικοινωνία και την ευαλωτότητα. Εστιάζει στα παιδικά μοτίβα που επιστρέφουν στις ενήλικες σχέσεις μας και στο πώς, παρά το φόβο, μπορούμε να ξαναβρούμε τη σύνδεση, την εμπιστοσύνη και την αληθινή επαφή.

Ο Σπύρος Κασιμάτης εξηγεί ότι υπάρχουν δύο επίπεδα επικοινωνίας, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε και το συναίσθημα - η πραγματική μας ανάγκη, η οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμη καθώς αποτελεί το βασικό μηχανισμό επιβίωσης. Η δυσκολία που προκύπτει είναι ότι δεν μαθαίνουμε από μικροί να διαχειριζόμαστε τα εσωτερικά μας συναισθήματα.

Πώς η επιφύλαξη από την παιδική ηλικία χτίζει σταδιακά τοίχους που δυσκολεύουν την επικοινωνία στην ενήλικη ζωή και πώς μπορείς να ρίξεις αυτούς τους τοίχους με μικρές αλλαγές; Πώς τα στερεότυπα της πατριαρχικής κοινωνίας - οι άντρες λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους, οι γυναίκες συζητάνε-, επηρεάζουν ακόμα την απόφαση των ζευγαριών να αναζητήσουν βοήθεια για να λύσουν τα μεταξύ τους προβλήματα επικοινωνίας;

Ο κ.Κασιμάτης, τονίζει ότι μια καλή ερώτηση για ένα ζευγάρι που βγαίνει ραντεβού είναι "τι ονομάζεις εσύ αγάπη;", κάτι που φυσικά απαιτεί να κάνει κάποι@ μια βαθιά "βουτιά" στον εαυτό του και να απαντήσει στο "ποιος είμαι και τι θέλω" για να μπορεί να καταλήξει στο τι σημαίνει τελικά αγάπη για εκείν@.