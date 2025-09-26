ΒΟΞ: Η Ηρώ Σαΐα για τα πρώτα της βήματα στη μουσική, τη γνωριμία με τον Σταύρο Ξαρχάκο και τι πραγματικά έχει σημασία σε μια ερμηνεία

Στο 4ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Ηρώ Σαΐα, καλλιτέχνις, μιλάει για το πώς την επηρέασε το να μεγαλώνει ως κόρη ιερέα σε ένα χωριό, για την πορεία της στο χώρο της μουσικής, τη συνεργασία της με το Σταύρο Ξαρχάκο και όσα άλλαξαν όταν έγινε μητέρα.

Η Ηρώ Σαΐα είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, με σπουδές στο θέατρο και τη φωνητική, με σπουδαίες συνεργασίες στο βιογραφικό της και παρουσία σε κορυφαίες σκηνές. Πώς θα μπορούσε η κόρη ενός ιερέα, μεγαλωμένη σε ένα μικρό χωριό, να ασχοληθεί με τη μουσική χωρίς να επηρεαστεί από το "τι λέει ο κόσμος";

Τι έχει πραγματικά σημασία για την Ηρώ Σαΐα σε μια ερμηνεία; Πώς ήταν η πρώτη της γνωριμία με τον Σταύρο Ξαρχάκο; Και πώς επηρέασε η μητρότητα τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και αξιολογεί τον κόσμο;