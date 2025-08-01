ΒΟΞ: Η Όλγα Φιάσκα για τις προσωπικές της μάχες και τι σημαίνει να είσαι αθλήτρια σήμερα

Στο 3ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η αθλήτρια του βάδην, Όλγα Φιάσκα, μιλάει για τη διαδρομή της, το μοναχικό άθλημα που υπηρετεί και πώς καταφέρνει να επιβιώνει μια αθλήτρια σήμερα.

Η Όλγα Φιάσκα έχει μάθει να μετατρέπει τις δυσκολίες σε δύναμη και τα όνειρα σε στόχους. Ξεκίνησε την ενασχόληση με τον αθλητισμό διστακτικά και με την ενθάρρυνση της οικογένειάς της για να κάνει φίλους. Μια τυχαία συνάντηση με αθλήτριες του βάδην έμελλε να γίνει καθοριστική για την πορεία της αφού έφερε στην επιφάνεια το έμφυτο ταλέντο της στο άθλημα.

Η Όλγα Φιάσκα αναφέρει ότι η πιο συχνή ερώτηση που της κάνουν είναι "τι σκέφτεσαι όταν τρέχεις 3 ώρες στον αγώνα;" και όπως η ίδια εξηγεί στην πραγματικότητα τίποτα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι τόσο απασχολημένη με το να ελέγχει την πορεία του αγώνα, την κίνηση του σώματός της και την υγεία της που δεν της μένει χρόνος να σκεφτεί κάτι άλλο.

Τι γίνεται με τις αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός Αθηνών; Πόση βοήθεια έχεις ένας αθλητής στο ξεκίνημά του; Πώς μπορεί να φτάσει να αθλείται επαγγελματικά όταν μετράει τα χρήματα για να αγοράσει ένα νέο ζευγάρι παπούτσια;