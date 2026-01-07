ΒΟΞ: Η Melia Kreiling για το πώς βιώνουν οι millenials τον έρωτα και το πάθος σήμερα

Άνθρωποι που ξεχωρίζουν μέσα από το έργο και την πορεία τους, μοιράζονται σκέψεις και εμπειρίες σε συζητήσεις που αγγίζουν την καθημερινότητά μας

Στο 8ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ⁠ΒΟΞ⁠ του JennyGr με την ⁠Τζένη Μπαλατσινού⁠, η Melia Kreiling, ηθοποιός, μιλάει για τις απαιτήσεις της υποκριτικής, το (αν και) πώς έχει αλλάξει ο χώρος για τις γυναικείες φωνές και για τον έρωτα στη σύγχρονη εποχή.

Με ρίζες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Melia Kreiling μεγάλωσε ανάμεσα σε κουλτούρες, γλώσσες και τέχνες και από το Emily in Paris μέχρι τη σκηνή του BIOS, κουβαλά πάντα μαζί της κάτι αυθεντικό.

Όπως χαρακτηριστικά λέει η Melia, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν σε ισορροπία όταν εναλλάσσεσαι ανάμεσα σε ρόλους και χώρες αλλά για εκείνη το πιο σημαντικό είναι να μην το παίρνεις τόσο σοβαρά. "Όχι να μην παίρνεις την δουλειά σου σοβαρά, να θυμάσαι ότι και αν δεν γίνει ή σταματήσει ή τα πας καλά ή δεν τα πας καλά, δεν πειράζει. Πρέπει να περνάς καλά".

Πώς μπορείς να ερωτευτείς κεραυνοβόλα πλέον πίσω από μια οθόνη; Από τα μπαρ στις εφαρμογές γνωριμιών, η Melia περιγράφει πώς βιώνει η γενιά της τον έρωτα και το πάθος σήμερα.

Δείτε ολόκληρο το vidcast εδώ: