ΒΟΞ: Ο Γιάννης Αθανασόπουλος για τον χαρακτήρα που χτίζουμε σιωπηλά, από εμπειρίες, φόβους, χαρές και πληγές
22 Ιανουαρίου 2026
Στο 9ο επεισόδιο της 3ης σεζόν του ΒΟΞ του JennyGr με την Τζένη Μπαλατσινού, ο Γιάννης Αθανασόπουλος, ψυχολόγος, μιλάει για τον χαρακτήρα που χτίζουμε σιωπηλά, από εμπειρίες, φόβους, χαρές και πληγές. Μπορούμε να αλλάξουμε όταν το αποφασίσουμε ή όχι;
Ο Γιάννης Αθανασόπουλος εξηγεί ότι ο χαρακτήρας, είναι ένα πρώτο δώρο που μας δίνει η φύση και η βιολογία, κάποια "στέρεα χαρακτηριστικά" που έχουμε από πολύ μικρή ηλικία. Ο πραγματικός χαρακτήρας, όμως, είναι ο αγώνας που κάνεις στην πορεία για να αποτάξεις όσα σου δωρίστηκαν ή "καταράστηκαν" στην πορεία σου. Χαρακτήρας είναι κάτι εν δυνάμει, κάτι που εξελίσσεται συνεχώς.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: "οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν κέντρο στη ζωή τους γιατί συνεχώς και διακαώς ψάχνουν να επιβεβαιώθούν μέσα από τα μάτια των άλλων. Κι αυτό δεν γίνεται. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούμε να δούμε τον δικό μας εαυτό καθαρά και να πούμε ποιοι είμαστε. Θα ζητήσουμε από τους άλλους να το αντιληφθούν;"
Τι ρόλο παίζουν οι γονείς στο χαρακτήρα μας; Τον διαμορφώνουν ή τον καθρεφτίζουν; Τι μαθαίνει ένα παιδί από αυτά που οι γονείς δεν λένε αλλά βιώνουν; Μήπως τα πιο ισχυρά μηνύματα ενός γονέα δεν είναι αυτά που λέει αλλά αυτά που κάνει; Τι γίνεται με τις σχέσεις μας; Είμαστε ο πραγματικός μας εαυτός με τους φίλους, την οικογένεια, τους συντρόφους μας ή είμαστε αυτό που αντέχουν οι άλλοι;
