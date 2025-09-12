Κυνήγι με γεράκια το νέο χόμπι της Σάρον Όζμπορν: Η πρώτη εμφάνιση αφού «έφυγε» ο Όζι

Η Σάρον Όζμπορν βρίσκει παρηγοριά στην κόρη της και σε ένα νέο χόμπι

Σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του «ιεράρχη» της Μέταλ, Όζι Όζμπορν (Ozzy Osbourne), η σύζυγός του, Σάρον Όζμπορν, ακόμα σε πένθος, προσπαθεί να βρει ψυχικά στηρίγματα και να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Πέρα από την κόρη της, Κέλυ Όζμπορν, πάντα στο πλευρό της, η σύζυγος του ανάρπαστους τραγουδιστή και μουσικού έχει βρει τώρα και ένα νέο χόμπι, το...κυνήγι με θηρευτικά πουλιά έξω στη φύση.

Σε νέο βίντεο που ανάρτησε η Κέλυ στο Instagram, η Σάρον κάνει μάλιστα την πρώτη της εμφάνιση μετά την τραγική απώλεια.

