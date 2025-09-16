Οπαδός της Τουρκίας απείλησε την Μαράια Αντετοκούνμπο - «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»
JTeam
16 Σεπτεμβρίου 2025
Ο αθλητισμός γεννά πολλά υπέροχα συναισθήματα, αλλά κυρίως αποτελεί έμπνευση για τις επόμενες γενιές. Αυτό που δεν είναι υπέροχο στον αθλητισμό, είναι ο φανατισμός, όπως αυτός του Τούρκου οπαδού, που απείλησε ανοιχτά την Μαράια Αντετοκούνμπο, σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπορεί το Eurobasket 2025 να τελείωσε, φαίνεται όμως πως κάποιοι παραμένουν στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία.
Όπως αποκάλυψε λοιπόν η ίδια σε story στο Instagram ο εν λόγω Τούρκος οπαδός της έστειλε το εξής μήνυμα: «Θα σκοτώσουμε όλη σου την οικογένεια. Θα φοβάσαι όπου κι αν πας».
Η Μαράια Αντετοκούνμπο έδωσε τη δική της απάντηση σε αυτή τη ρητορική μίσους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν υπάρχει χώρος στον αθλητισμό για τέτοια συμπεριφορά. Συγκεκριμένα έγραψε:
«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι τόσο απογοητευτικοί! Όλο αυτό για το μπάσκετ. Ελπίζω όσοι κάνουν σχόλια μίσους και στέλνουν αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι περήφανοι για τον εαυτό τους! Αλλά επειδή θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου ιδιωτικά, θα φροντίσω να ενημερώσω τον κόσμο δημόσια για το ποιοι είστε! Και σε όλους τους οπαδούς της Τουρκίας, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο σας, έχετε μια καταπληκτική ομάδα!!!! Ωστόσο, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά στον αθλητισμό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους συμπεριφορά ΤΕΛΟΣ!!».