Μαράια Ριντσπρίνγκερ: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο μιλά για την επιλόχειο κατάθλιψη – 5 ακόμη γυναίκες που μας θύμισαν ότι δεν είναι ταμπού

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο έκανε μία, εκ βαθεών, ανάρτηση στο Instagram, μιλώντας για εκείνη την περίοδο που η επιλόχειος κατάθλιψη της χτύπησε την πόρτα. Όπως αρχικά έγραψε, «το να είσαι ευάλωτος στις μέρες μας είναι κάπως τρομακτικό, αλλά αν μπορώ να βοηθήσω έστω και ένα άτομο, πιστεύω πως αξίζει να μοιραστώ την ιστορία μου. Δεν την μοιράζομαι για συμπόνια ή επαίνους, αλλά γιατί θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την πλατφόρμα με την ελπίδα να βοηθήσω κάποιον άλλον που μπορεί να παλεύει με την ψυχική του υγεία. Παρά το γεγονός ότι ιστορία μου επικεντρώνεται στην επιλόχειο κατάθλιψη, ελπίζω να μπορείτε να τη διαβάσετε και να την προσαρμόσετε σε οτιδήποτε ίσως περνάτε».

«Το άγχος ξεκίνησε πριν καν γεννήσω. Παρά το γεγονός πως δεν είχα συμπτώματα, το μυαλό μου ήταν πεπεισμένο ότι είχα μια ανίατη ασθένεια που θα με εμπόδιζε να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν».

Αναλυτικά τα όσα έγραψε η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο για την επιλόχειο κατάθλιψη:

«Τέσσερα παιδιά αργότερα και θα νόμιζες πως τα έχω καταλάβει όλα - αλλά δεν είναι έτσι. Τίποτα δεν σε προετοιμάζει για να γίνεις μητέρα, ή στην περίπτωση μου, μητέρα τεσσάρων παιδιών. Αν και ο τοκετός ήταν το πιο επίπονο πράγμα που έχει αντέξει το σώμα μου, η μάχη με την ψυχική υγεία έχει αποδειχθεί επίσης πρόκληση. Πέρασα την επιλόχειο κατάθλιψη στο πρώτο μας παιδί, αλλά δεν ήμουν έτοιμη για ό,τι θα ακολουθούσε. Το άγχος ξεκίνησε πριν καν γεννήσω. Παρά το γεγονός πως δεν είχα συμπτώματα, το μυαλό μου ήταν πεπεισμένο ότι είχα μια ανίατη ασθένεια που θα με εμπόδιζε να δω τα παιδιά μου να μεγαλώνουν.

Οι κρίσεις πανικού επιδεινώθηκαν και η εξάρτησή μου από το διαδίκτυο ως διαγνωστικό εργαλείο, με έσπρωξε σε έναν σκοτεινό φαύλο κύκλο. Έχω απίστευτα υποστηρικτούς ανθρώπους γύρω μου, αλλά ένιωθα φόβο και ντροπή γι’αυτή την πλευρά του εαυτού μου, για να ζητήσω βοήθεια. Ήμουν τυχερή που είχα έναν ομαλό τοκετό και ένα υγιές μωρό.

Οι πρώτες εβδομάδες προσαρμογής σε ένα νεογέννητο και τρία «μεγάλα» παιδιά ήταν διασκεδαστικές αλλά και χαοτικές. Το τέταρτο παιδί μας είναι το πιο μικρό αγγελούδι που έχω δει ποτέ. Ταιριάζει απόλυτα στη μικρή μας τρελή φούσκα. Τα ασταμάτητα χαμόγελα και τα γελάκια της μου προσφέρουν καθαρή χαρά. Αλλά είτε ήταν το τέλος της ευτυχισμένης φάσης του «μήνα του μέλιτος» με το νέο μωρό είτε οι τεράστιες (και γρήγορες) αλλαγές που συνέβαιναν στην οικογένειά μου, η ψυχική μου υγεία πήρε την κατιούσα και οι σκοτεινές σκέψεις άρχισαν να επιστρέφουν.

Έκλεισα τα πάντα και τους πάντες απέξω. Δεν απαντούσα στα μηνύματα. Βρήκα παρηγοριά στο να απομονώνομαι και να κρύβω ό,τι πραγματικά συνέβαινε. Όπως κάθε μαμά, κρατήθηκα όσο καλύτερα μπορούσα για τα παιδιά και τον άντρα μου. Κοιτώντας πίσω, το ότι βασίστηκα στην οικογένειά μου ήταν αυτό που με κράτησε ζωντανή. Δεν ήμουν ο εαυτός μου, ήμουν εκεί για να φροντίσω την οικογένειά μου, αλλά το μυαλό μου δεν ήταν παρόν. Είναι τρομακτικό και μοναχικό το να είσαι σωματικά εκεί, αλλά ψυχικά αλλού.

Ένιωθα εγωίστρια αν άνοιγα την καρδιά μου στους ανθρώπους μου, ήμουν πεπεισμένη ότι απλώς θα τους πρόσθετα βάρος ενώ κουβαλούν το δικό τους. Οπότε, για πολλούς μήνες, έκρυβα τον πόνο μου και τα δάκρυά μου. Αν και ακόμα παλεύω, πλέον έχω πίστη ότι υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ. Το να μοιραστώ τις εμπειρίες μου είναι ένα βήμα στη διαδικασία της θεραπείας μου. Είναι μία από τις πρώτες φορές που παραδέχομαι τις σιωπηλές μάχες που δίνω, αλλά αυτή η ειλικρίνεια με απελευθερώνει. Δεν είμαι πια αυτό που ήμουν, αλλά είμαι στον δρόμο για να γίνω αυτή που προορίζομαι να είμαι».

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο κατέληξε πως είναι εντάξει να ζητάμε βοήθεια και πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη».

5 γυναίκες που έχουν μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη

Με αφορμή την ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ Αντετοκούνμπο, θυμόμαστε πέντε γυναίκες που έχουν μιλήσει δημόσια για την επιλόχειο κατάθλιψη για να βοηθήσουν κι άλλες γυναίκες, αλλά και για να υπενθυμίσουν πως δεν είναι ταμπού.

Αντέλ

Η Αντέλ παραχώρησε συνέντευξη στο Vanity Fair τον Ιανουάριο και, εκτός των άλλων, μίλησε και για την επιλόχειο κατάθλιψη. Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η γνώμη μου για την επιλόχειο κατάθλιψη ήταν ότι δεν θέλεις να είσαι με το παιδί σου, ότι φοβάσαι μήπως το βλάψεις, ότι ανησυχείς πως δεν κάνεις καλή δουλειά. Αλλά εγώ ήμουν εμμονική με το παιδί μου. Ένιωθα εντελώς ανεπαρκής, ένιωθα πως είχα πάρει τη χειρότερη απόφαση της ζωής μου. Μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Τελικά απλώς είπα στον εαυτό μου: θα δίνω στον εαυτό μου ένα απόγευμα την εβδομάδα, μόνο για να κάνω ό,τι στο καλό θέλω χωρίς το μωρό μου. Μια φίλη μου είπε, “Αλήθεια; Δεν νιώθεις τύψεις;” Κι εγώ είπα, ναι, νιώθω, αλλά όχι τόσες όσες θα ένιωθα αν δεν το έκανα».

Ναόμι Οσάκα

Η Ναόμι Οσάκα είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες στο τένις. Έχει μιλήσει αρκετές φορές για την ψυχική της υγεία δημόσια. Μία εξ αυτών και για την επιλόχεια κατάθλιψη. «Ειλικρινά είχα μια πολύ σοβαρή επιλόχεια κατάθλιψη. Μου αρέσει να γράφω πράγματα, αλλά δεν μου αρέσει να τα λέω φωναχτά, γιατί είμαι συναισθηματικός άνθρωπος και μερικές φορές μπορεί να με κάνει να κλάψω. Πριν γεννήσω, πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι μου είχαν μιλήσει για την επιλόχεια. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι επειδή ήμουν τόσο ενήμερη για αυτήν, θα μπορούσα κάπως να αποφύγω τα συμπτώματα εντελώς. Σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα η κόρη μου να σκεφτεί ποτέ ότι η γέννησή της ήταν κάτι λιγότερο από το μεγαλύτερο δώρο που έχω λάβει στη ζωή μου. Αλλά εκείνους τους πρώτους μήνες, δεν ήξερα ποια ήμουν».

Μπρουκ Σιλντς

Το 2005 η Μπρουκ Σιλντς κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά της σχετικά με την επιλόχεια κατάθλιψη. Η ηθοποιός ήθελε πολύ να αποκτήσει παιδί και πάλεψε με αποβολές και θεραπείες γονιμότητας. Όμως, η εμπειρία της μητρότητας ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι περίμενε. «Γιατί έκλαιγα περισσότερο από το μωρό μου;» αναρωτήθηκε. Τόνισε στα απομνημονεύματά της πόσο θετική ήταν συνήθως ως άνθρωπος και πόσο απρόσμενη ήταν η εμπειρία της μητρότητας.

Η Σιλντς περιέγραψε τη δυσκολία της να αποδεχθεί ψυχιατρική βοήθεια και φαρμακευτική αγωγή, αν και τελικά συμφώνησε και με τα δύο. Αφιέρωσε το βιβλίο της στο παιδί της, το οποίο, όπως είπε, έκανε «τη ζωή να αξίζει να τη ζεις». Περιέγραψε τη λύπη της που δεν εκτίμησε τη μητρότητα στα πρώτα της στάδια, ενώ βρισκόταν στη δίνη της κατάθλιψης.

Δέσποινα Καμπούρη

Η Δέσποινα Καμπούρη είχε μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη στην εκπομπή «Πρωινό» και το δύσκολο διάστημα που πέρασε. «Πέρασα βαριάς μορφής επιλόχεια κατάθλιψη και δεν ένιωθα καλά μέσα στο σπίτι μου. Ένιωθα ότι ήθελα να μένω μόνη μου με το μωρό μου, αλλά δεν το κατάλαβα νωρίς, το κατάλαβα πολύ αργότερα που χρειάστηκε να δω γιατρό. Κράτησε πέντε μήνες. Ήμουν μαμά με ένα μικρό μωράκι, θήλαζα και έφυγα από το σπίτι μέσα σε μια μέρα σαν την τρελή».

Θάλεια Ματίκα

Η Θάλεια Ματίκα σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello, είχε μιλήσει για την επιλόχειο κατάθλιψη, λέγοντας συγκεκριμένα: «Φλέρταρα με αυτήν. Στη γέννηση του γιου μου κατέφυγα σε ψυχίατρο επειδή δεν ήμουν καλά. Ο πατέρας του Τάσου πέθανε από καρκίνο στον εγκέφαλο είκοσι ημέρες μετά τη γέννηση του γιου μας, οπότε βιώσαμε και μια οικογενειακή τραγωδία. Ο ψυχίατρος επίσης μου ξεκλείδωσε πολλά πράγματα. Μου είπε ότι κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο και άλλοι μισοάδειο κι αυτό δεν αλλάζει. Μου επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι εγώ ανήκω σε εκείνους που το βλέπουν μισοάδειο, οπότε θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό. Είναι μεγάλη κουβέντα».