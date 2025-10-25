Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τον κινηματογράφο - «Αυτή τη φορά το εννοώ»

Με την ταινία Bugonia, ο Γιώργος Λάνθιμος βάζει μια άνω τελεία

Λίγες ημέρες πριν την κυκλοφορία της ταινίας Bugonia στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε πως θα κάνει ένα μικρό διάλειμμα από τη σκηνοθεσία. Ο υποψήφιος για Όσκαρ Έλληνας σκηνοθέτης, για το Poor Things, παραδέχτηκε σε συνέντευξή του στο Collider πως έχει ανάγκη να αποσυρθεί για ένα διάστημα από τη δημιουργία ταινιών.

«Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο έτσι. Είναι μεγάλο λάθος. Νομίζω ότι χρειάζομαι ένα διάλειμμα. Το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα το εννοώ. Βρίσκεις τη θέληση και τη δύναμη, αλλά κάποια στιγμή εξαντλούνται. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο». Η «φαλακρή» προπρεμιέρα της ταινίας «Bugonia» και οι απαιτήσεις του Λάνθιμου

Ο Γιώργος Λάνθιμος έχει σκηνοθετήσει τρεις ταινίες σε μικρό χρονικό διάστημα, κάτι που τον εξάντλησε. Το 2023 σκηνοθέτησε το Poor Things, έναν χρόνο αργότερα τις Ιστορίες Καλοσύνης και τώρα την Bugonia.

Η ταινία Bugonia είναι η ένατηαποτελεί ριμέικ του νοτιοκορεατικού cult φιλμ «Save the Green Planet» του 2003, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν. Πρωταγωνιστούν οι Εμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Εϊνταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Στην παραγωγή της ταινίας βρίσκουμε και τον Άρι Άστερ, ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε την Έμα Στόουν στη σατιρική κωμωδία γουέστερν Eddington, με φόντο την πανδημία, που έκανε πρεμιέρα στο φετινό Φεστιβάλ Καννών και έλαβε ανάμεικτες κριτικές. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από τη σειρά Succession και τη μαύρη κωμωδία-θρίλερ The Menu.

Η υπόθεση ακολουθεί δύο άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας και απάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Υπενθυμίζεται πως έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, αποσπώντας εξάλεπτο standing ovation στην Sala Grande.