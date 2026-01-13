Το NBC αφαιρεί επεισόδιο από το “Law & Order: SVU” με τον Τίμοθι Μπάσφιλντ, μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Πρόκειται για το επεισόδιο που κανονικά θα προβαλλόταν στις 15 Ιανουαρίου

Το NBC δεν θα προβάλλει επερχόμενο επεισόδιο της σειράς “Law & Order”, στο οποίο κάνει guest εμφάνιση ο Τίμοθι Μπάσφιλντ. Όπως γράφει το Variety, το οποίο επιβεβαίωσε και την είδηση, το τηλεοπτικό δίκτυο δεν θα προβάλλει το επεισόδιο “Corrosive”, που ήταν προγραμματισμένο για τις 15 Ιανουαρίου, μετά τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Αντ’ αυτού, θα μεταδώσει το επεισόδιο του που είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 22 Ιανουαρίου. Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ υποδύθηκε έναν δικαστή στο επεισόδιο “Corrosive”, ενώ στη σειρά είχε εμφανιστεί ξανά το 2011 και το 2019 είχε σκηνοθετήσει δύο επεισόδια.

Οι κατηγορίες εις βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ

Ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί για τον Τίμοθι Μπάσφιλντ, μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου. Προς το παρόν δεν έχει συλληφθεί. Οι εν λόγω κατηγορίες προέρχονται από την περίοδο που εργαζόταν ως σκηνοθέτης στη δραματική σειρά του Fox “The Cleaning Lady”, η οποία προβλήθηκε για τέσσερις σεζόν στο Fox και ολοκληρώθηκε το 2025.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ, ένα από τα δίδυμα αγόρια που πρωταγωνιστούσαν, ισχυρίζεται πως ο ηθοποιός και σκηνοθέτης άγγιξε τα απόκρυφα σημεία του, όταν ήταν 7 ετών. Το ίδιο συνέβη και στην ηλικία των 8, που φέρεται να τον άγγιξε πέντε ή έξι φορές ενώ βρίσκονταν στο πλατό. Η μητέρα του παιδιού ανέφερε στις Υπηρεσίες Προστασίας Παιδιών ότι η κακοποίηση έλαβε χώρα μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και άνοιξης 2024, σύμφωνα με την καταγγελία.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν αστυνομικός ανταποκρίθηκε σε κλήση γιατρού από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού. Οι γονείς είχαν μεταφέρει το παιδί εκεί, το οποίο έχει διαγνωστεί με διαταραχή μετατραυματικού στρες και άγχος, μετά από σύσταση δικηγόρου.

Με τη σειρά της η Warner Bros. πραγματοποίησε εσωτερική έρευνα για τη συμπεριφορά του Τίμοθι Μπάσφιλντ προς τα αγόρια το 2025, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που δέχτηκε, χωρίς όμως να επιβεβαιώσει ανάρμοστη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, σε ένορκη κατάθεση που συνοδεύει τη δικογραφία, αστυνομικός αναφέρει ότι ο Τίμοθι Μπάσφιλντ φέρεται να «ήρθε πιο κοντά στα αγόρια» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και τους ζήτησε «να τον αποκαλούν θείο Τιμ», ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ, τους αγόρασαν χριστουγεννιάτικα δώρα.