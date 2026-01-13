Η Ριάνα μάλλον είναι έτοιμη για 4ο παιδί - Το αινιγματικό σχόλιο που δεν πέρασε απαρατήρητο

Το δημόσιο σχόλιο της τραγουδίστριας σε ανάρτηση της influencer Μοντάνα Ρόουζ Μπράουν έγινε viral.

To 2025 ήταν μια πολύ ξεχωριστή χρονιά για τη Ριάνα, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο καλωσόρισε στον κόσμο το τρίτο παιδί της - ένα κοριτσάκι - το οποίο απέκτησε με τον σύντροφό της, Asap Rocky. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2020, έχει αποκτήσει ακόμα δύο παιδιά - τον RZA, που γεννήθηκε το 2022, και τον Riot, που γεννήθηκε το 2023. Η pop star και ιδιοκτήτρια του brand Fenty Beauty είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια και να, που το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Μάλλον, όμως, έπεται συνέχεια.

Το δημόσιο σχόλιο της Ριάνα, που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τέταρτης εγκυμοσύνης

Πρόσφατα, με αφορμή μια ανάρτηση της influencer Μοντάνα Ρόουζ Μπράουν σχετικά με τους στόχους και τις σκέψεις που έχει για τη νέα χρονιά, η Ριάνα έκανε ένα σχόλιο που προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο. «Αποφασίζω να είμαι hot και sexy και να μείνω έγκυος το 2026», ήταν τα λόγια της Μοντάνα Ρόουζ Μπράουν, που φαίνεται πως άγγιξαν την τραγουδίστρια, δίνοντάς της χώρο να κάνει μια προσωπική αποκάλυψη.

«Περίμενε! Επομένως, δεν είμαι τρελή; Σίγουρα», ήταν η απάντηση που έδωσε η Ριάνα, με τους θαυμαστές της να οδηγούνται στο συμπέρασμα, πως εκείνη και ο Asap Rocky είναι ανοιχτοί στο να μεγαλώσουν κι άλλο την οικογένειά τους, κάνοντας τέταρτο παιδί. Μόλις τέσσερις μήνες μετά τον ερχομό της κόρης τους, οι δυο τους είναι θετικοί στο ενδεχόμενο μιας ακόμη εγκυμοσύνης.

Τον Απρίλιο του 2022, η Ριάνα δήλωνε στη Vogue: «Πάντα πίστευα ότι πρώτα θα ερχόταν ο γάμος και μετά ένα μωρό, αλλά ποιος λέει ότι πρέπει να είναι έτσι; Σίγουρα δεν θα αφήσω αυτή τη σκέψη, να με εμποδίσει να γίνω μητέρα». Και πράγματι, η τραγουδίστρια δεν επέτρεψε σε αυτό το στερεότυπο να επηρεάσει την προσωπική ζωή της και λίγο καιρό μετά κράτησε στην αγκαλιά της το πρώτο παιδί της.

«Το να είμαι πατέρας, σύντροφος και στοργικός σύζυγος στην οικογένειά μου είναι αυτό που με κάνει πραγματικά, πραγματικά ευτυχισμένο», είχε δηλώσει ο Asap Rocky στο περιοδικό The Perfect, τον Οκτώβριο του 2025. Τότε, οι fans του ζευγαριού είχαν κυκλοφορήσει τη φήμη, πως εκείνος και η Ριάνα ενδέχεται να έχουν παντρευτεί - μακριά απ’ όλους και όλα.

