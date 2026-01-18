Ο Κιθ Έρμπαν μετακόμισε με τη νέα του σύντροφο, μετά το διαζύγιο από τη Νικόλ Κίντμαν - Τι λένε άτομα από το περιβάλλον του

Το δημοσίευμα αναφέρει πως πρόκειται για την 26χρονη τραγουδίστρια, Κάρλεϋ Σκοτ Κόλινς

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, έγινε γνωστό πως η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου. Τα πρώτα δημοσιεύματα έκαναν λόγο πως ήδη από το καλοκαίρι το ζευγάρι ζούσε σε διαφορετικά σπίτια και πως η απόφαση ήταν μονόπλευρη, ωστόσο στην πορεία, διάφορες φήμες άρχισαν να απασχολούν την επικαιρότητα.

Τώρα, λίγες μόνο εβδομάδες από την οριστικοποίηση του διαζυγίου, το Page Six ανέφερε πως ο Κιθ Έρμπαν έχει γυρίσει σελίδα στη ζωή και σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να συγκατοικεί με νέα σύντροφο. Αναφορικά με πηγή που μίλησε στη Daily Mail, η νέα σχέση εξηγεί και τη δημόσια στήριξη που δείχνουν οι δύο κόρες του πρώην ζευγαριού, προς τη Νικόλ Κίντμαν. «Ακούγεται ότι έχει κάποια στη ζωή του, γι’ αυτό και τα κορίτσια στέκονται ανοιχτά στο πλευρό της μητέρας τους. Κυκλοφορεί έντονα η φήμη ότι ζουν μαζί».

Μάλιστα, η ίδια πηγή σχολίασε πως η αυξημένη παρουσία των παιδιών στα social media της Νικόλ Κίντμαν, μόνο τυχαία δεν είναι. «Μετά τον χωρισμό, η Νικόλ εμφανίζεται συνεχώς μαζί με τις κόρες της, τόσο στα social media όσο και σε δημόσιες εμφανίσεις. Σχεδόν σε κάθε φωτογραφία εμφανίζονται αγκαλιασμένες ή πιασμένες χέρι-χέρι. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι “εμείς απέναντι σε όλους”».

Στο ίδιο δημοσίευμα, άτομα από το περιβάλλον του Κιθ Έρμπαν αναφέρουν πως έχει ξεκινήσει «σοβαρή» σχέση, με τις φήμες να εστιάζουν στην 26χρονη τραγουδίστρια της country, Κάρλεϋ Σκοτ Κόλινς. Το ίδιο δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πάντως ότι «δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρξε απιστία».