Όλα συνέβησαν το 2024, σε μπαρ της Τζόρτζια

Η αδερφή της Χέιλι Μπίμπερ, Αλάια Μπάλντουιν, είναι αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης, μετά τις καταγγελίες για επίθεση και σωματική βλάβη. Η ίδια συνελήφθη το 2024, ενώ μόλις δύο ημέρες πριν, εισαγγελείς της Τζόρτζια κατέθεσαν δικαστικά έγγραφα που απαριθμούν τις τέσσερις πλημμεληματικές κατηγορίες.

Η Αλάια Μπάλντουιν κατηγορείται για απλή σωματική βλάβη, απλή επίθεση, σωματική βλάβη και παράνομη παραμονή σε χώρο, όπως αναφέρει το Us Weekly. Το περιστατικό συνέβη στο Club Elan και όλα ξεκίνησαν όταν το προσωπικό της είπε να φύγει από τουαλέτα που προοριζόταν μόνο για τους υπαλλήλους. Το μοντέλο και ινφλουένσερ, σύμφωνα με υλικό από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται να εισέρχεται με τη βία στη τουαλέτα, ωστόσο δύο πορτιέρηδες και μία σερβιτόρα, της εξήγησαν πως έπρεπε να χρησιμοποιήσει τη δημόσια.

Τότε, η Αλάια Μπάλντουιν άρχισε να γίνεται επιθετική, τραβώντας τα μαλλιά του ενός άντρα και κλωτσώντας τον άλλο στα γεννητικά όργανα.Η σερβιτόρα κατέθεσε στην αστυνομία πως η Αλάια Μπάλντουιν της εξήγησε τον λόγο που χρειαζόταν την τουαλέτα, ζητώντας επιπλέον λεπτά, τα οποία και της δόθηκαν. Ωστόσο, όταν επέστρεψε, το μοντέλο της πέταξε το χρησιμοποιημένο ταμπόν.

Στη συνέχεια, η Αλάια Μπάλντουιν απομακρύνθηκε από το μπαρ, με την ίδια να υποστηρίζει στην αστυνομία πως έγινε με βίαιο τρόπο η απομάκρυνσή της. Αν και στην αρχή αρνήθηκε πως πέταξε το ταμπόν, αργότερα το παραδέχτηκε. Σχετικά με τις επιθέσεις στους δύο άντρες, η Αλάια Μπάλντουιν δήλωσε πως ήταν σε αυτοάμυνα.

Ο λόγος, βέβαια, που κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης η Αλάια Μπάλντουιν είναι γιατί η κατηγορία σωματικής βλάβης, προβλέπει ποινή φυλάκισης έως 12 μήνες στη Τζόρτζια. Αυτό φυσικά σημαίνει πως μπορεί να της επιβληθεί πρόστιμο ή αναστολή, ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου.