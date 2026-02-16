Παντρεύτηκε η Robin του Stranger Things: Η γνωριμία της Μάγια Χοκ με τον Κρίστιαν Χάτσον και ο γάμος

Η 27χρονη ηθοποιός και ο 35χρονος τραγουδιστής επισημοποίησαν τη σχέση τους το 2023

Η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, σε μία κρυφή τελετή με λίγους και συγκεκριμένους καλεσμένος. Η 27χρονη ηθοποιός και ο 35χρονος τραγουδιστής, που για πρώτη φορά εμφανίστηκαν δημόσια ως ζευγάρι το 2023, προχώρησαν τη σχέση τους ένα βήμα παρακάτω. Φυσικά, στην τελετή ήταν οι διάσημοι γονείς της Μάγια Χοκ, Ίθαν και Ούμα Θέρμαν, καθώς, όπως γράφει το People, και οι συμπρωταγωνιστές της από τη σειρά Stranger Things, στην οποία πρωταγωνίστησε και η Μάγια Χοκ.

Η ηθοποιός δεν έφυγε μακριά από το ιδιαίτερο στυλ της, καθώς επέλεξε ένα λευκό νυφικό το οποίο συνδύασε με ένα oversized φτερωτό χειμωνιάτικο παλτό, ενώ ο 35χρονος Χάτσον φόρεσε ένα κλασσικό, κομψό σμόκιν.

Μάγια Χοκ - Κρίστιαν Λι Χάτσον: Η γνωριμία και ο γάμος

Η γνωριμία της Μάγια Χοκ με τον Κρίστιαν Λι Χάτσον ξεκίνησε μέσα από τη μουσική. Οι δυο τους συναντήθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, όταν η ηθοποιός άρχισε να ασχολείται πιο ενεργά με τη δισκογραφία της. Ο Χάτσον, ήδη καταξιωμένος στον χώρο της indie-folk σκηνής και στενός συνεργάτης της Φοίβη Μπρίτζερς, βρέθηκε να συνεργάζεται μαζί της στο στούντιο.

Η επαγγελματική τους σχέση εξελίχθηκε σταδιακά σε βαθιά φιλία. Ο Χάτσον συμμετείχε δημιουργικά στη μουσική της Μάγια Χοκ, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ της Chaos Angel, ενώ εκείνη συνεργάστηκε και σε δικά του πρότζεκτ, όπως το Paradise Pop. 10. Πριν γίνουν ζευγάρι, ήταν φίλοι για αρκετά χρόνια, κάτι που η ίδια έχει περιγράψει ως θεμέλιο της σχέσης τους.

Σταδιακά, η φιλία τους μετατράπηκε σε ρομαντική σχέση. Από το 2023 άρχισαν να κάνουν πιο συχνές κοινές εμφανίσεις, αν και κράτησαν χαμηλούς τόνους. Η Μάγια Χοκ έχει μιλήσει δημόσια για το πόσο σημαντικό είναι να είσαι με κάποιον που σε γνωρίζει ουσιαστικά ως άνθρωπο και όχι επιφανειακά, υπονοώντας πως αυτή η βαθιά κατανόηση ήταν που τους έφερε πιο κοντά.

Ο αρραβώνας τους επιβεβαιώθηκε όταν ο Χάτσον αναφέρθηκε στην ηθοποιό ως «αρραβωνιαστικιά» του σε συνέντευξη, ενώ λίγο αργότερα εκείνη εθεάθη με δαχτυλίδι. Η ιστορία τους, σίγουρα, είναι ένα παράδειγμα σχέσης που γεννήθηκε μέσα από δημιουργική συνεργασία και δυνατή φιλία - κάτι που, σύμφωνα με τη Μάγια Χοκ, κάνει τον έρωτα ακόμη πιο σταθερό και αληθινό.