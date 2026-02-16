«Ξέρω πως αισθάνονται περιθωριοποιημένες οι γυναίκες όταν φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες»

Χάλι Μπέρι – ηλικιακός ρατσισμός, σημειώσατε 1-0. Ναι, η αγαπημένη ηθοποιός υπενθύμισε στον κόσμο ότι οι γυναίκες δεν τελειώνουν ούτε στα 50, ούτε στα 60, ούτε στα 70. Γενικά, η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός.

Συγκεκριμένα, η Χάλι Μπέρι, η οποία πρόκειται να γίνει 60 ετών φέτος, μοιράστηκε την άποψή της για την πεποίθηση των ανθρώπων σχετικά με την ηλικία. «Είναι απλώς ένας αριθμός που μας αποδόθηκε τη στιγμή που γεννηθήκαμε», ανέφερε σε συνέντευξή της, με αφορμή τη νέα της ταινία Crime 101. «Είμαστε αυτό που πιστεύουμε ότι είμαστε, αυτό που νιώθουμε ότι είμαστε. Και ποιος τολμά να μας βάζει έναν αριθμό που να καθορίζει ποιες είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να καταφέρουμε; Πώς τολμούν να μας λένε πότε τελειώσαμε; Είμαι εδώ».

«Ξέρω πως αισθάνονται περιθωριοποιημένες οι γυναίκες όταν φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες».

«Ως γυναίκες, πρέπει να ανακτήσουμε την αφήγηση. Δεν τελειώνουμε στα 50, στα 60, ούτε καν στα 70. Έχουμε τόσα πολλά ακόμα να προσφέρουμε. Φέτος γίνομαι 60 και νιώθω ότι μόλις αρχίζω τη δεύτερη φάση της ζωής μου, οπότε δεν έχω τελειώσει», υποστήριξε.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε πρόσφατα ότι «δεν θα επιτρέψει στον εαυτό της να εξαφανιστεί», μιλώντας για τη γήρανση. Σε συνέντευξή της στο The Cut, είπε: «Φτάνεις σε μια ηλικία όπου νιώθεις ότι περιθωριοποιείσαι, υποτιμάσαι. Το νιώθεις στη δουλειά. Το νιώθεις από την κοινωνία. Αλλά έχω αποφασίσει κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να εξαφανιστεί. Γι' αυτό και έχω αναλάβει την αποστολή της εμμηνόπαυσης. Θα γίνω πιο δυναμική από ποτέ».

Η Χάλι ξεκίνησε το Raspin, μια πλατφόρμα για την εμμηνόπαυση και την υγεία των γυναικών, με στόχο να επαναπροσδιορίσει — ή να αναδιαμορφώσει — τη συζήτηση γύρω από την εμμηνόπαυση και την περι-εμμηνόπαυση το 2020. Έκτοτε, τη μετονόμασε για να στοχεύει πιο άμεσα στην υγεία και τη μακροζωία των γυναικών. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, λοιπόν, η βραβευμένη ηθοποιός δήλωσε ότι θέλει να αντιμετωπίσει το στίγμα της κολπικής ξηρότητας. «Κοιτάξτε, συμβαίνει σε περισσότερες από το 60% των γυναικών καθώς μεγαλώνουμε. Όλα γίνονται ξηρά! Αν το συζητήσουμε και το γελάσουμε, δεν θα υπάρχει πια ντροπή ή αμηχανία», είπε.«Είμαι σχεδόν 60 ετών. Ο αγώνας για την υγεία των γυναικών μου φαίνεται ένας θαυμάσιος σκοπός για τη δεύτερη φάση της ζωής μου».