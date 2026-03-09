Η Ντάριλ Χάνα καταγγέλει το "Love Story" για διαστρέβλωση της πραγματικότητας - Δέχεται απειλητικά μηνύματα

Με άρθρο της στους New York Times, η ηθοποιός καταγγέλει την τηλεοπτική απεικόνιση του χαρακτήρα της και της σχέσης της με τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Η Ντάριλ Χάνα τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το πώς απεικονίζεται στη νέα τηλεοπτική παραγωγή του Ράιαν Μέρφι. Η Αμερικανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στους New York Times, καταγγέλει ότι η σειρά Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bassette, παρουσιάζει έναν χαρακτήρα που μπορεί να φέρει το όνομα της, όμως δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική της ζωή. Μάλιστα, κατηγορεί τη σειρά για παραποίηση της πραγματικότητας και αναπαραγωγή μισογυνίστικων στερεοτύπων.

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο, αφηγείται τη σχέση του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζον Φ. Κένεντι, με τη σύζυγό του και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στον χώρο της μόδας, Καρολίν Μπεσέτ. Ο Κένεντι και η Μπεσέτ υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια των 90s. Το ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό δυστύχημα το 1999, ένα τραγικό γεγονός που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ.

Στην τηλεοπτική σειρά, η Ντάριλ Χάνα εμφανίζεται ως πρόσωπο της ιστορίας, με την Ντρι Χέμινγουεϊ να την υποδύεται. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο χαρακτήρας που εμφανίζεται στη σειρά δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή της, την προσωπικότητά της ή τη σχέση της με τον Τζον. Όπως σημειώνει, η τηλεοπτική εκδοχή την παρουσιάζει ως αυτάρεσκη, ενοχλητική και ανάρμοστη- μια επιλογή που η ίδια θεωρεί ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ακόμα, ο χαρακτήρας της παρουσιάζεται ως «εμπόδιο» στον έρωτα του ζευγαριού, λειτουργώντας κυρίως ως ένα αφηγηματικό εργαλείο για την ενίσχυση της κεντρικής ιστορίας, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται ότι είναι ένας άνθρωπος με πραγματική υπόσταση και συναισθήματα.

Η Χάνα, που διατηρούσε σχέση με τον Κένεντι από το 1988 έως το 1994, χαρακτηρίζει την αφήγηση της σειράς ολότελα ανακριβή. Παράλληλα, απορρίπτει κατηγορηματικά συγκεκριμένες σκηνές, τονίζοντας ότι ποτέ δεν έκανε χρήση κοκαΐνης, δεν πίεσε κανέναν να την παντρευτεί, δεν συνέκρινε πότε τον θάνατο της Τζάκι Κένεντι Ονάση με τον θάνατο ενός σκύλου και δεν βεβήλωσε οικογενειακό κειμήλιο των Κένεντι.

Getty Images / John Roca

Στο άρθρο της άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που η ποπ κουλτούρα παρουσιάζει και αντιμετωπίζει τις γυναίκες. Σύμφωνα με την Χάνα, η ποπ κουλτούρα έχει συνηθίσει να ανυψώνει ορισμένες γυναίκες, ενώ άλλες παρουσιάζονται ως αντίπαλοι ή εμπόδια- μια πρακτική που η ίδια χαρακτηρίζει ως κλασικό μισογυνισμό. Φυσικά, τέτοιες αφηγήσεις δεν είναι αθώες και επηρεάζουν εκατομμύρια θεατές στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις γυναίκες και στην πραγματική ζωή.

Ταυτόχρονα, η σειρά προκάλεσε αντιδράσεις και από μέλη της οικογένειας Κένεντι. Ο Τζακ Σλόσμπεργκ, ανιψιός του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CBS ότι ο Ράιαν Μέρφι δεν γνωρίζει την οικογένεια του και εκμεταλλεύεται τη ζωή τους για εμπορικό όφελος.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, η σειρά συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, καταγράφοντας ρεκόρ προβολών. Η Χάνα υποστηρίζει ότι μετά την προβολή της σειράς έχει δεχθεί ένα κύμα εχθρικών και απειλητικών μηνυμάτων από θεατές. Προειδοποιεί ότι στην εποχή του διαδικτύου, τέτοιες δραματοποιημένες αναπαραστάσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες. Τα ψέματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μένουν για πάντα, και μια τηλεοπτική αφήγηση μπορεί εύκολα να γίνει για εκατομμύρια θεατές η οριστική εκδοχή της ζωής και του χαρακτήρα ενός ανθρώπου.