Η Γιόκο Όνο πίστευε πως ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Την αποκάλυψη έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ σε συνέντευξή του, το 2015

Η Γιόκο Όνο, η σύζυγος του Τζον Λένον, πίστευε πως ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος. Την αποκάλυψη έκανε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος εξήγησε πως η ίδια του εξέφρασε τις υποψίες της σε ένα τηλεφώνημα, λίγο μετά τη δολοφονία του Λένον το 1980.

Ωστόσο ο τραγουδιστής και μπασίστας είπε ότι διαφωνούσε, όπως γράφει ο Telegraph προσθέτοντας ότι είχε δει τον Τζον Λένον να έχει «επιτυχίες με τις γυναίκες».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δήλωσε χαρακτηριστικά στο Vanity Fair: «Ορκίζομαι ότι η Γιόκο Όνο μου τηλεφώνησε λίγο μετά τον θάνατο του Τζον Λένον και μου είπε: “Ξέρεις, νομίζω ότι ο Τζον ίσως να ήταν ομοφυλόφιλος”. Της απάντησα: “Δεν είμαι σίγουρος”. Είπα: “Δεν το νομίζω. Σίγουρα όχι όταν τον γνώριζα”, γιατί ήμασταν μαζί τη δεκαετία του ’60. Κυκλοφορούσαμε με πάρα πολλές γυναίκες. Και τον έβλεπα να έχει πολλές επιτυχίες με κοπέλες».

Ο Σερ Πολ πρόσθεσε ότι είχε «κοιμηθεί πολλές φορές με τον Τζον, αλλά δεν υπήρξε ποτέ τίποτα». «Δεν υπήρξε ποτέ καμία χειρονομία, καμία έκφραση. Δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε δεν είχα κανέναν λόγο να το πιστέψω».

Ο 83χρονος μίλησε για αυτή την αλληλεπίδραση σε συνέντευξη στο Vanity Fair, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2015 και δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα με αφορμή το Man on the Run, ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Σερ Πολ μετά τους The Beatles. Είπε ότι υπήρχαν φήμες για τη σεξουαλικότητα του Τζον Λένον εξαιτίας ενός πολύ δημοσιοποιημένου ταξιδιού που έκανε με τον Μπράιαν Επστάιν, έναν ομοφυλόφιλο επιχειρηματία της μουσικής, στην Ισπανία το 1963.

Η Γιόκο Όνο, που ήταν παντρεμένη με τον Τζον Λένον από το 1969 μέχρι τον θάνατό του, χαρακτηρίστηκε από τον Σερ Πολ ως «εκκεντρική», αλλά είπε ότι πιθανότατα έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν σε κατάσταση πένθους.